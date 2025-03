Mulher, menopausa chegou? Saiba lidar com essa nova fase da vida

A menopausa marca uma nova fase na vida da mulher. No entanto, muitas não compreendem completamente esse período e enfrentam dúvidas sobre os sintomas e os cuidados necessários.

A transição ocorre gradualmente e pode durar anos. Mudanças hormonais impactam o corpo e a mente, mas algumas ações podem aliviar os desconfortos.

A menopausa acontece quando a ovulação cessa definitivamente, interrompendo o ciclo menstrual. Normalmente, ocorre entre os 45 e 55 anos. No entanto, o processo não acontece de uma hora para outra.

A perimenopausa, fase que antecede a menopausa, traz oscilações hormonais, ciclos irregulares e sintomas como ondas de calor, insônia e mudanças no humor. Algumas mulheres não percebem essa fase e deixam de buscar apoio médico.

Os sinais variam de mulher para mulher, mas os mais frequentes incluem:

O diagnóstico acontece com base nos sintomas e na história clínica. Exames laboratoriais podem auxiliar, mas não são determinantes, pois os níveis hormonais oscilam constantemente.

A recomendação é que a mulher faça acompanhamento médico regular para avaliar os impactos da menopausa na saúde e adotar estratégias que minimizem os sintomas.

A menopausa não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados. O tratamento mais eficaz envolve a reposição hormonal, que repõe estrogênio e progesterona. No entanto, essa terapia exige acompanhamento médico, pois não é indicada para todas as mulheres.

Outras opções incluem:

Adotar hábitos saudáveis faz toda a diferença nesse período. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e garantir boas noites de sono ajudam a minimizar os efeitos da menopausa.

Além disso, cuidar da saúde emocional, cultivar momentos de relaxamento e buscar apoio profissional garantem mais bem-estar e qualidade de vida.

