Medicamentos e idosos: saiba como evitar riscos

À medida que envelhecem, os idosos costumam usar diversos medicamentos ao mesmo tempo. Esse hábito, embora comum, pode aumentar significativamente os riscos à saúde. Afinal, o organismo passa por mudanças naturais que alteram a forma como os remédios agem no corpo.

Entenda o que muda com o envelhecimento

Com o passar dos anos, o metabolismo desacelera. O fígado e os rins, responsáveis por processar e eliminar os medicamentos, perdem eficiência. Assim, o acúmulo de substâncias no organismo pode causar efeitos colaterais, como confusão mental, quedas e até internações.

Além disso, muitos idosos enfrentam doenças crônicas. Por isso, médicos costumam prescrever vários remédios ao mesmo tempo. Essa prática, chamada de polifarmácia, aumenta o risco de interações perigosas entre as substâncias.

Medicamentos e idosos: como evitar reações adversas

Para reduzir os riscos, os profissionais da saúde devem avaliar regularmente as prescrições. Eles precisam revisar as combinações de medicamentos, ajustar as doses e considerar alternativas com menos efeitos colaterais.

Além disso, os cuidadores e familiares devem acompanhar o uso correto dos remédios. Eles podem identificar sinais de reações adversas e buscar ajuda médica com rapidez.

Mais atenção, mais segurança

Portanto, o uso de medicamentos em idosos exige atenção constante. Ao adotar medidas preventivas, profissionais e familiares conseguem garantir mais segurança, evitar complicações e promover qualidade de vida na terceira idade.