Médico capixaba atua em equipe que devolve movimentos a tetraplégicos

O médico capixaba Dr. Olavo Borges Franco, natural de Jerônimo Monteiro (ES), integra uma equipe que desenvolve o Polilaminina, polímero inovador com potencial de devolver movimentos a tetraplégicos. Assim, o projeto combina neuroregeneração, biocompatibilidade e tecnologia de ponta, posicionando o Brasil na vanguarda da medicina regenerativa. Além disso, a pesquisa demonstra resultados promissores em pacientes com lesões recentes na medula espinhal, com readaptação de movimentos antes perdidos.

A equipe, coordenada pela bióloga Tatiana Sampaio, construiu o Polilaminina a partir da laminina, proteína extraída da placenta humana. Em seguida, o material passou por um processo exclusivo de polimerização, criando um andaime biológico capaz de reconectar neurônios e acelerar a cicatrização de tecidos nervosos. Com isso, o projeto alia ciência básica, inovação tecnológica e impacto social significativo.

Resultados clínicos e avanços

Estudos acadêmicos já apontam resultados impressionantes:

Pacientes com lesões recentes apresentam recuperação parcial ou completa da mobilidade;

Tecidos nervosos lesionados mostram cicatrização mais rápida;

Neuroconexões se regeneram, aumentando qualidade de vida;

O projeto avança para novos protocolos clínicos com validação internacional.

Importância para o Brasil e o Espírito Santo

Para Dr. Olavo Borges Franco, participar dessa pesquisa representa um marco histórico. Além de reforçar o protagonismo brasileiro na medicina, o trabalho da equipe traz orgulho e alegria para todos. A expectativa é que o Polilaminina revolucione tratamentos para lesões medulares, beneficiando milhões de pessoas em todo o mundo.

“Estamos diante de uma descoberta que pode transformar vidas globalmente. A ciência brasileira lidera um avanço sem precedentes. No nosso laboratório, desenvolvemos um medicamento denominado polilaminina. Ele é produzido a partir da placenta, de onde extraímos uma proteína natural presente em diversos tecidos humanos. A professora Tatiana Sampaio, minha orientadora, desenvolveu um método de polimerização dessa proteína, que normalmente se apresenta em unidades isoladas. O processo permite que essas unidades se unam, formando um polímero chamado polilaminina. Os testes realizados — desde culturas celulares até experimentos em animais e seres humanos — demonstraram resultados promissores na recuperação de movimentos em pessoas com lesões medulares. Em um estudo clínico, oito pacientes foram tratados: dois faleceram precocemente em decorrência da gravidade das lesões completas, mas os seis sobreviventes recuperaram funções motoras, incluindo um paciente que voltou a andar. Esse é o primeiro tratamento medicamentoso da história para regeneração da medula espinhal. Atualmente, não há alternativas comerciais disponíveis. No momento, aguardamos a aprovação da Anvisa para dar início aos estudos regulatórios, etapa indispensável para tornar a droga acessível ao público. A expectativa é que esse processo leve de dois a três anos. No âmbito do meu doutorado, eu e meu colega de pesquisa, Dr. Arthur Luiz Freitas, investigamos como a polilaminina atua no organismo. Já identificamos dois mecanismos centrais: a neuroproteção, que impede a morte neuronal após o trauma, e a formação de novas conexões neuronais, permitindo a restauração da comunicação entre cérebro, músculos e receptores sensoriais. Em síntese, a polilaminina representa um avanço inédito na medicina regenerativa, com potencial de transformar o tratamento de lesões medulares traumáticas.”

Próximos passos

O Polilaminina seguirá em fase avançada de validação científica e deve inspirar protocolos clínicos internacionais. Enquanto isso, o estudo atrai atenção de pesquisadores e instituições, reforçando a importância da medicina regenerativa para tratar lesões graves.