Meningite fúngica: saiba se proteger dessa doença

A meningite fúngica é uma infecção rara, porém grave, que afeta as membranas do cérebro e da medula espinhal. Ela recentemente chamou a atenção após a morte de Nazário Gomes, influenciador de 20 anos.

O caso de Nazário Gomes reforça a necessidade de conscientização sobre a meningite fúngica, uma doença rara, mas grave e potencialmente fatal. Sua morte precoce, aos 20 anos, chama a atenção para os riscos dessa infecção, que afeta principalmente pessoas com o sistema imunológico comprometido. É importante que a população saiba identificar os primeiros sintomas, como dores de cabeça intensas e febre.

