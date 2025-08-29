Aqui Notícias
Meningite pneumocócica mata bebê de 1 ano; família alerta sobre sintomas

Bebê de um ano morre em Cariacica por meningite pneumocócica, mesmo com vacinação completa.

A foto mostra bebê vítima de meningite
FOTO: Redes Sociais

Um bebê de um ano morreu em Cariacica, na Grande Vitória, após complicações de meningite pneumocócica. A perda de Martin Balbi Mariani Meyer Miertschink gerou, assim, comoção na cidade. Conforme o pai, engenheiro civil Michel Meyer Miertschink, o filho sempre teve boa saúde e estava com todas as vacinas em dia. A família reforça que prestou cuidados constantes, seguindo rigorosamente o calendário vacinal. Mesmo assim, a doença evoluiu rapidamente e causou a morte do pequeno. O caso alerta para a gravidade da meningite e a necessidade de atenção aos sinais da doença.

Michel contou que não conseguiu identificar os sintomas a tempo, mas sempre buscou atendimento médico quando algo parecia errado. Ele e a esposa mantinham vigilância constante sobre a saúde de Martin. “Levamos nosso filho ao médico sempre que apresentava algum sinal de doença. Se necessário, íamos ao hospital imediatamente”, disse. A família também destaca a fé como fonte de conforto e força neste momento difícil.

Vacinação e prevenção

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Semus, reforça:

  • Não há recomendação de quimioprofilaxia para quem teve contato com o paciente;
  • Ao surgirem sinais de meningite, procure atendimento médico imediatamente;
  • Mantenha vacinação em dia nas Unidades Básicas de Saúde.

Principais vacinas do calendário municipal:

  • Meningocócica C (conjugada): protege contra o sorogrupo C;
  • Pneumocócica 10-valente (conjugada): previne doenças invasivas por Streptococcus pneumoniae;
  • Pentavalente: protege contra Haemophilus influenzae B;
  • Vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Sintomas da meningite bacteriana

De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite pode apresentar:

  • Febre, dor de cabeça e rigidez de nuca;
  • Náusea, vômito, fotofobia e confusão mental;
  • Em bebês: irritabilidade, alimentação ruim, letargia, fontanela protuberante ou reflexos anormais;
  • Na septicemia meningocócica: mãos e pés frios, calafrios, dores musculares e articulares, diarreia e manchas vermelhas.

A atenção rápida aos sintomas e a vacinação permanecem essenciais para prevenir desfechos trágicos.

