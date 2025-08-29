Meningite pneumocócica mata bebê de 1 ano; família alerta sobre sintomas
Bebê de um ano morre em Cariacica por meningite pneumocócica, mesmo com vacinação completa.
Um bebê de um ano morreu em Cariacica, na Grande Vitória, após complicações de meningite pneumocócica. A perda de Martin Balbi Mariani Meyer Miertschink gerou, assim, comoção na cidade. Conforme o pai, engenheiro civil Michel Meyer Miertschink, o filho sempre teve boa saúde e estava com todas as vacinas em dia. A família reforça que prestou cuidados constantes, seguindo rigorosamente o calendário vacinal. Mesmo assim, a doença evoluiu rapidamente e causou a morte do pequeno. O caso alerta para a gravidade da meningite e a necessidade de atenção aos sinais da doença.
Michel contou que não conseguiu identificar os sintomas a tempo, mas sempre buscou atendimento médico quando algo parecia errado. Ele e a esposa mantinham vigilância constante sobre a saúde de Martin. “Levamos nosso filho ao médico sempre que apresentava algum sinal de doença. Se necessário, íamos ao hospital imediatamente”, disse. A família também destaca a fé como fonte de conforto e força neste momento difícil.
Vacinação e prevenção
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Semus, reforça:
- Não há recomendação de quimioprofilaxia para quem teve contato com o paciente;
- Ao surgirem sinais de meningite, procure atendimento médico imediatamente;
- Mantenha vacinação em dia nas Unidades Básicas de Saúde.
Principais vacinas do calendário municipal:
- Meningocócica C (conjugada): protege contra o sorogrupo C;
- Pneumocócica 10-valente (conjugada): previne doenças invasivas por Streptococcus pneumoniae;
- Pentavalente: protege contra Haemophilus influenzae B;
- Vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.
Sintomas da meningite bacteriana
De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite pode apresentar:
- Febre, dor de cabeça e rigidez de nuca;
- Náusea, vômito, fotofobia e confusão mental;
- Em bebês: irritabilidade, alimentação ruim, letargia, fontanela protuberante ou reflexos anormais;
- Na septicemia meningocócica: mãos e pés frios, calafrios, dores musculares e articulares, diarreia e manchas vermelhas.
A atenção rápida aos sintomas e a vacinação permanecem essenciais para prevenir desfechos trágicos.
