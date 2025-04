Menopausa: como manter a saúde íntima e o bem-estar nessa fase?

A menopausa marca uma nova etapa na vida da mulher. Embora represente o fim da fase reprodutiva, ela também exige atenção redobrada com a saúde íntima. De forma geral, o corpo reduz a produção de estrogênio, o que afeta diretamente a lubrificação vaginal, aumenta o risco de infecções urinárias e causa desconforto nas relações sexuais.

Com o avanço da menopausa, muitas mulheres relatam ressecamento vaginal, irritação, dor durante o sexo e até coceiras frequentes. Ao mesmo tempo, o estrogênio em baixa contribui para o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, o que prejudica a continência urinária.

Para preservar a saúde íntima, os especialistas recomendam incluir hidratação específica para a região vaginal na rotina. Além disso, usar sabonetes neutros, evitar duchas internas e manter a região sempre seca ajudam a prevenir infecções. Ainda que simples, esses cuidados fazem diferença na menopausa.

A prática regular de fisioterapia pélvica fortalece os músculos internos e melhora a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, atividades físicas como pilates e caminhada favorecem o equilíbrio hormonal. Por isso, mantenha o acompanhamento com um ginecologista. Ele indicará os melhores tratamentos, como lubrificantes, cremes hormonais e alternativas naturais.

Além dos cuidados físicos, a menopausa exige atenção com a saúde emocional. Por isso, fale sobre o que sente, compartilhe suas dúvidas e busque apoio. Afinal, o autocuidado fortalece a autoestima e reforça o vínculo com o próprio corpo.

Portanto, ao adotar hábitos saudáveis, a mulher atravessa essa fase com mais leveza, segurança e qualidade de vida.

