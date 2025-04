Você tem TPM ou TDPM? Descubra aqui

A atriz Fernanda Machado revelou, nesta semana, ter sido diagnosticada com uma condição rara: transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM). Muitas mulheres confundem a TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual) com a TPM comum. No entanto, a TDPM causa impactos emocionais mais intensos, frequentes e incapacitantes. Embora ambas ocorram no mesmo período do ciclo menstrual, a TDPM compromete de forma grave o equilíbrio mental e social.

Quais sintomas a TDPM provoca?

Especialistas afirmam que a TDPM gera irritabilidade, tristeza profunda, crises de ansiedade, além de alterações no sono e na concentração. Além disso, os sintomas aparecem de forma cíclica, pouco antes da menstruação, e desaparecem nos primeiros dias do ciclo.

Portanto, não se trata de uma variação de humor comum. Mulheres com TDPM frequentemente relatam prejuízos nas relações pessoais e no desempenho profissional.

Como os médicos realizam o diagnóstico?

Para identificar o transtorno, os profissionais de saúde analisam o histórico menstrual da paciente e pedem o monitoramento dos sintomas por, no mínimo, dois ciclos. Em seguida, com base nas informações coletadas, os médicos avaliam a frequência e a intensidade dos episódios.

Além disso, descartam outras condições emocionais, como depressão ou transtornos de ansiedade, que podem apresentar sintomas semelhantes.

Quais tratamentos ajudam a controlar a TDPM?

Após o diagnóstico, os médicos indicam abordagens combinadas. O tratamento inclui mudanças na alimentação, prática de exercícios físicos regulares, psicoterapia e, em casos mais graves, o uso de antidepressivos. Assim, a mulher recupera o bem-estar emocional e retoma a qualidade de vida.

Portanto, ao identificar sinais recorrentes e intensos antes da menstruação, procure ajuda médica. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem toda a diferença.

