Menopausa pode afetar a memória? Veja hábitos para o cérebro
Alterações hormonais, estresse e sono ruim podem afetar a memória na menopausa; hábitos saudáveis ajudam a preservar a concentração.
Esquecer uma palavra, perder a concentração ou entrar em um cômodo e esquecer o motivo pode incomodar durante a menopausa. Essas falhas podem aparecer nessa fase por diferentes razões.
A queda do estrogênio participa desse processo. Porém, noites mal dormidas, estresse, ansiedade e uma rotina intensa também podem piorar a concentração. Por isso, alguns hábitos ajudam a cuidar da saúde cerebral e a melhorar o bem-estar durante essa etapa da vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Por que a menopausa pode causar esquecimentos?
A menopausa envolve mudanças hormonais importantes, especialmente a redução do estrogênio. Esse hormônio participa de processos relacionados ao funcionamento do cérebro.
Com a mudança hormonal, algumas mulheres percebem dificuldades temporárias de concentração e memória. A chamada “névoa mental” pode incluir esquecimentos e dificuldade para organizar pensamentos.
O sono também interfere diretamente nesse processo. Ondas de calor podem provocar despertares durante a noite e reduzir, assim, a qualidade do descanso.
Como resultado, a mulher pode acordar cansada e apresentar mais irritabilidade, ansiedade e dificuldade para se concentrar.
Essas alterações, porém, não significam automaticamente demência. A intensidade varia entre as mulheres e outros fatores, desse modo, podem contribuir para os sintomas.
Quais hábitos ajudam a manter o cérebro ativo?
Mudanças simples na rotina podem favorecer a concentração e o bem-estar. Confira seis estratégias que podem fazer parte do dia a dia.
1. Estabeleça limites para o trabalho
Rotinas com excesso de tarefas e pressão constante podem aumentar o estresse e dificultar a concentração.
Sempre que possível, organize pausas durante o dia. Quando a redução da carga de trabalho não for viável, inclua momentos de movimento na rotina.
2. Pratique atividade física
Caminhada, alongamento, Pilates, natação e outras atividades podem ajudar na disposição e no controle do estresse.
A prática regular também contribui para a saúde geral. O ideal é escolher uma atividade compatível com as condições e preferências de cada pessoa.
3. Mantenha uma alimentação equilibrada
Uma alimentação variada fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Padrões alimentares equilibrados, como a dieta mediterrânea, podem fazer parte dessa rotina.
O objetivo não consiste em buscar um alimento específico para melhorar a memória. O conjunto da alimentação importa mais.
4. Reserve momentos para relaxar
Meditação, ioga, alongamento e outras atividades relaxantes podem ajudar a controlar o estresse.
Criar um ritual tranquilo antes de dormir também pode favorecer o descanso. Alongamentos leves e momentos sem telas podem fazer parte desse período.
5. Troque parte do tempo no celular por leitura
O uso constante do celular pode fragmentar a atenção, especialmente quando envolve uma sequência contínua de notícias e notificações. Por isso, reservar um período para ler um livro pode estimular a concentração e ainda oferecer um momento de descanso.
6. Preserve a convivência social
Conversar, encontrar amigos, participar de atividades de lazer e manter vínculos sociais também fazem parte de uma rotina saudável.
Além de proporcionar momentos agradáveis, a convivência ajuda a manter a mente envolvida com diferentes situações e experiências.
Quando procurar avaliação?
Falhas ocasionais de memória podem acontecer durante a menopausa. Entretanto, alterações persistentes ou que prejudicam o trabalho, os relacionamentos ou as atividades cotidianas merecem avaliação.
Também vale investigar sintomas que surgem de forma intensa ou acompanham outras mudanças importantes.
O cuidado durante a menopausa envolve mais do que os hormônios. Sono adequado, movimento, alimentação equilibrada, relaxamento, leitura e convivência social também ajudam a preservar qualidade de vida.
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