Menstruação irregular: quando se preocupar

O ciclo menstrual revela muito sobre a saúde feminina. Embora muitas mulheres esperem ciclos exatos, o corpo não funciona assim. Na prática, variações acontecem com frequência. Inclusive, um estudo publicado na revista NPJ Digital Medicine analisou mais de 600 mil ciclos.

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Como resultado, os dados mostraram grande variação entre mulheres. Portanto, o ciclo médio gira em torno de 29 dias, não 28. Ainda assim, médicos consideram normal ciclos entre 21 e 35 dias. Entretanto, mudanças frequentes exigem investigação.

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O que causa a irregularidade menstrual

Especialistas classificam a menstruação irregular como sangramento uterino anormal. Nesse contexto, diversas causas explicam o problema.

Por um lado, fatores hormonais influenciam diretamente o ciclo. Por outro lado, alterações estruturais também impactam a regularidade. Além disso, condições clínicas e hábitos diários contribuem para essas oscilações.

Seis fatores que afetam o ciclo menstrual

1. Estresse altera os hormônios

Situações de estresse afetam a produção hormonal. Consequentemente, o ciclo pode atrasar ou falhar temporariamente.

2. Mudanças de peso desregulam o corpo

Variações rápidas no peso impactam hormônios importantes. Dessa forma, o organismo perde o equilíbrio e altera a menstruação.

3. Síndrome dos Ovários Policísticos causa irregularidade

A SOP aparece como uma das causas mais comuns. Nesse caso, atrasos frequentes ou ausência de menstruação surgem com frequência.

4. Problemas na tireoide interferem no ciclo

Disfunções como hipotireoidismo e hipertireoidismo alteram hormônios. Assim, a frequência menstrual muda significativamente.

5. Anticoncepcionais modificam o padrão

Métodos hormonais alteram o funcionamento do ciclo. Inicialmente, o corpo passa por adaptação.

Portanto, escapes ou ausência de menstruação podem ocorrer.

6. Alterações no útero influenciam o fluxo

Condições como miomas e endometriose afetam o padrão menstrual. Além disso, podem causar dor e sangramento intenso.

Acompanhar o ciclo faz diferença

Registrar o ciclo ajuda a identificar padrões. Dessa maneira, a mulher reconhece mudanças importantes com mais facilidade. Atualmente, aplicativos facilitam esse monitoramento. Assim, o acompanhamento se torna mais preciso.

Quando procurar ajuda médica

Se o ciclo permanece irregular por meses, busque avaliação ginecológica. Sobretudo, sintomas como dor intensa ou ausência prolongada exigem atenção imediata.

Em resumo, o corpo envia sinais constantemente. Portanto, observar o ciclo menstrual permite identificar problemas precocemente.

Com base em informações do portal Terra.