Menstruação irregular: quando se preocupar
Variações no ciclo menstrual são comuns, porém mudanças frequentes exigem atenção.
O ciclo menstrual revela muito sobre a saúde feminina. Embora muitas mulheres esperem ciclos exatos, o corpo não funciona assim. Na prática, variações acontecem com frequência. Inclusive, um estudo publicado na revista NPJ Digital Medicine analisou mais de 600 mil ciclos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Como resultado, os dados mostraram grande variação entre mulheres. Portanto, o ciclo médio gira em torno de 29 dias, não 28. Ainda assim, médicos consideram normal ciclos entre 21 e 35 dias. Entretanto, mudanças frequentes exigem investigação.
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O que causa a irregularidade menstrual
Especialistas classificam a menstruação irregular como sangramento uterino anormal. Nesse contexto, diversas causas explicam o problema.
Por um lado, fatores hormonais influenciam diretamente o ciclo. Por outro lado, alterações estruturais também impactam a regularidade. Além disso, condições clínicas e hábitos diários contribuem para essas oscilações.
Seis fatores que afetam o ciclo menstrual
1. Estresse altera os hormônios
Situações de estresse afetam a produção hormonal. Consequentemente, o ciclo pode atrasar ou falhar temporariamente.
2. Mudanças de peso desregulam o corpo
Variações rápidas no peso impactam hormônios importantes. Dessa forma, o organismo perde o equilíbrio e altera a menstruação.
3. Síndrome dos Ovários Policísticos causa irregularidade
A SOP aparece como uma das causas mais comuns. Nesse caso, atrasos frequentes ou ausência de menstruação surgem com frequência.
4. Problemas na tireoide interferem no ciclo
Disfunções como hipotireoidismo e hipertireoidismo alteram hormônios. Assim, a frequência menstrual muda significativamente.
5. Anticoncepcionais modificam o padrão
Métodos hormonais alteram o funcionamento do ciclo. Inicialmente, o corpo passa por adaptação.
Portanto, escapes ou ausência de menstruação podem ocorrer.
6. Alterações no útero influenciam o fluxo
Condições como miomas e endometriose afetam o padrão menstrual. Além disso, podem causar dor e sangramento intenso.
Acompanhar o ciclo faz diferença
Registrar o ciclo ajuda a identificar padrões. Dessa maneira, a mulher reconhece mudanças importantes com mais facilidade. Atualmente, aplicativos facilitam esse monitoramento. Assim, o acompanhamento se torna mais preciso.
Quando procurar ajuda médica
Se o ciclo permanece irregular por meses, busque avaliação ginecológica. Sobretudo, sintomas como dor intensa ou ausência prolongada exigem atenção imediata.
Em resumo, o corpo envia sinais constantemente. Portanto, observar o ciclo menstrual permite identificar problemas precocemente.
Com base em informações do portal Terra.
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