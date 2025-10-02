Metanol: Hungria, cantor de rap, é internado sob suspeita de intoxicação
SESA-ES alerta para riscos do metanol e orienta como agir em caso de intoxicação.
O cantor de rap Gustavo da Hungria, 34 anos, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado às pressas, na manhã desta quinta-feira (2/10), no Hospital DF Star. Sua equipe confirmou que a principal suspeita é de intoxicação por metanol. O artista apresentou, cedo, sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Segundo assessoria, ele permanece hospitalizado e em acompanhamento intenso.
Diante de diversos casos, no país, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) emitiu alerta sobre a intoxicação por metanol, um tipo de álcool altamente tóxico. Conforme dados científicos, diferente do etanol, presente em bebidas alcoólicas comuns, a ingestão do metanol é imprópria. Mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação grave, levando, dessa forma, à cegueira permanente ou até à morte. Especialistas reforçam que a substância serve, principalmente, como solvente industrial e combustível e não possui segurança para consumo humano.
De acordo com a médica toxicologista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox-ES), Rinara Angélica de Andrade Machado, as principais fontes de exposição incluem bebidas adulteradas, manipulação incorreta de produtos químicos e ingestão acidental por crianças ou adultos. Dessa forma, qualquer contato inadequado com metanol exige atenção imediata, pois os efeitos sobre o organismo podem ser rápidos e severos.
Sintomas da intoxicação
A intoxicação por metanol se manifesta de forma intensa. Os principais sinais incluem sobretudo:
- Náuseas e vômitos;
- Dor abdominal e de cabeça intensa;
- Tontura e fraqueza;
- Alterações visuais, como visão turva, manchas ou perda da visão;
- Respiração acelerada;
- Convulsões e perda de consciência.
Copnforme a toxicologista, “A intoxicação pode levar à cegueira permanente e até ao óbito”, ressaltando a gravidade do problema e a necessidade de ação rápida.
Cuidados e prevenção
Para reduzir riscos, a Sesa recomenda principalmente:
- Evitar bebidas de origem duvidosa ou sem rótulo;
- Comprar apenas em estabelecimentos confiáveis e exigir nota fiscal;
- Verificar lacres e rótulos, descartando, assim, produtos com sinais de adulteração;
- Evitar destilados caseiros não fiscalizados;
- Consumir apenas produtos de fabricantes legalizados e com selo fiscal;
- Manter atenção em festas ou eventos informais, onde bebidas adulteradas podem ser oferecidas.
Em caso de suspeita de intoxicação, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e, se possível, leve a embalagem ou amostra da bebida. A população também pode acionar o CIATox-ES pelo telefone 0800 283 9904.
“A intoxicação por metanol é um sério problema de saúde pública, prevenível com atenção, informação e responsabilidade”, alerta Rinara Machado. Até o momento, não há casos confirmados no Espírito Santo, semelhantes aos registrados em São Paulo.
