Microbiota intestinal: como a alimentação influencia as bactérias do intestino
A alimentação influencia a microbiota intestinal. Saiba como fibras, alimentos fermentados e hábitos diários contribuem para a saúde do intestino.
O que você coloca no prato pode influenciar muito mais do que a digestão. A alimentação também ajuda a determinar quais microrganismos vivem no intestino e como eles participam do funcionamento do organismo. Por isso, variar os alimentos e consumir fibras são hábitos importantes para a saúde intestinal.
A microbiota intestinal reúne trilhões de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e outros seres microscópicos. Eles participam da digestão, do aproveitamento de nutrientes e de funções relacionadas ao sistema imunológico. A composição desse conjunto varia de uma pessoa para outra e pode mudar conforme a alimentação e outros fatores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Como a alimentação pode mudar a microbiota intestinal?
Os alimentos fornecem nutrientes que favorecem diferentes grupos de microrganismos. Quando a alimentação inclui fontes variadas de fibras, algumas bactérias intestinais conseguem utilizá-las e produzir substâncias que ajudam a manter o ambiente intestinal saudável.
Frutas, verduras, legumes, feijão, aveia e cereais integrais estão entre as principais fontes de fibras. Como o organismo não digere completamente parte delas, esses componentes chegam ao intestino e servem de alimento para determinadas bactérias.
Durante a fermentação das fibras, os microrganismos produzem substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta. Esses compostos participam de processos importantes para a saúde intestinal.
Além disso, a variedade alimentar oferece diferentes nutrientes à microbiota. Por isso, diversificar os alimentos ao longo da semana pode favorecer uma comunidade microbiana mais variada.
O que acontece quando a alimentação tem poucas fibras?
Uma dieta com pouca variedade de alimentos vegetais e grande presença de produtos ultraprocessados pode estar associada a mudanças na composição da microbiota intestinal.
Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes e refeições industrializadas podem ocupar espaço excessivo na alimentação quando substituem alimentos in natura ou minimamente processados. Dessa forma, o consumo reduzido de fibras limita a oferta de nutrientes importantes para determinados microrganismos.
No entanto, a relação entre alimentação, microbiota e saúde é complexa. Os efeitos variam conforme o padrão alimentar, o organismo e outros fatores, como o uso de medicamentos e o ambiente.
Alimentos fermentados ajudam a equilibrar as bactérias do intestino?
Iogurtes com culturas vivas, kefir, chucrute e outros alimentos fermentados podem fornecer microrganismos ao organismo. Entretanto, nem todo produto fermentado contém probióticos comprovados, e os possíveis benefícios dependem dos microrganismos presentes, do processamento e das características de cada pessoa.
Os probióticos são microrganismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem proporcionar benefícios à saúde. Seus efeitos, porém, não são iguais para todas as cepas ou situações.
Por isso, não existe um único alimento capaz de reorganizar toda a microbiota ou resolver sozinho problemas intestinais. A alimentação precisa ser avaliada como um conjunto, sem promessas de resultados imediatos.
Como cuidar da microbiota intestinal no dia a dia?
Algumas mudanças simples podem contribuir para uma alimentação mais favorável à saúde intestinal:
- Varie o consumo de frutas, verduras e legumes.
- Inclua feijão, lentilha, grão-de-bico e outras leguminosas nas refeições.
- Prefira aveia, arroz integral e outros cereais integrais com frequência.
- Reduza o consumo excessivo de produtos ultraprocessados.
- Beba água ao longo do dia.
- Mantenha uma rotina de atividade física adequada às suas condições.
- Evite usar antibióticos sem indicação profissional, pois esses medicamentos podem alterar a microbiota.
Quem consome poucas fibras pode aumentar a quantidade gradualmente para permitir a adaptação do organismo e reduzir desconfortos, como gases e distensão abdominal.
Pessoas com doenças intestinais ou que seguem dietas específicas devem buscar orientação individualizada antes de fazer mudanças importantes na alimentação.
A microbiota intestinal depende apenas do que você come?
Não. Embora a alimentação tenha influência importante, outros fatores também participam da composição da microbiota. O uso de medicamentos, a idade, o ambiente, o sono e o estilo de vida podem interferir nesse equilíbrio.
Portanto, cuidar das bactérias intestinais não exige dietas complicadas nem a compra de produtos especiais. Uma alimentação variada, rica em fibras e baseada principalmente em alimentos in natura ou minimamente processados, é um caminho prático para favorecer a saúde intestinal.
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