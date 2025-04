Ministério do amor adverte: beijar faz bem para a saúde

No próximo dia 13 de abril, será o Dia Internacional do Beijo. Prepare-se para comemorar com saúde. O beijo não é apenas um gesto romântico, mas também pode trazer diversos benefícios para a saúde física e emocional. Além de ser prazeroso, ele impacta diretamente no nosso bem-estar. Confira alguns dos principais benefícios de beijar:

1. Reduz o estresse

O beijo estimula a liberação de endorfina, um hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Ao mesmo tempo, ele diminui os níveis de cortisol, conhecido como o “hormônio do estresse”, proporcionando relaxamento e alívio da tensão.

2. Fortalece os vínculos afetivos

Beijar ajuda a criar uma conexão emocional entre as pessoas. Durante o ato, as amígdalas cerebrais tendem a silenciar, permitindo uma troca mais íntima e afetiva, o que contribui para o fortalecimento dos laços emocionais.

3. Melhora a higiene bucal

A produção de saliva aumenta durante o beijo, o que ajuda a limpar a boca, removendo resíduos alimentares e bactérias. Contudo, é importante manter bons hábitos de higiene bucal, tanto seus quanto do seu parceiro.

4. Queima calorias

Surpreendentemente, o beijo também pode ser um exercício. Segundo um estudo da American Journal of Medicine, um beijo pode queimar entre 5 e 26 calorias por minuto, dependendo da intensidade.

5. Torna o rosto mais jovem

Beijos apaixonados exigem o movimento de 23 a 34 músculos faciais, enquanto os mais simples ativam cerca de 2 músculos. Esse exercício facial ajuda a tonificar a pele e pode até diminuir as rugas ao longo do tempo.

6. Melhora a saúde cardiovascular

Durante o beijo, o batimento cardíaco tende a aumentar, o que contribui para a redução da pressão arterial, promovendo benefícios para a saúde cardiovascular.

Além de ser um gesto de carinho, o beijo é um excelente aliado para o bem-estar físico e emocional. Então, aproveite os momentos de intimidade para colher todos esses benefícios!