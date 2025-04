Mounjaro: confira lançamento antecipado e preços no Brasil

A Eli Lilly desenvolveu o medicamento Mounjaro, à base de tirzepatida. Sua aprovação, no Brasil, é para tratar o diabetes tipo 2. Além disso, ele se destaca pelos efeitos na perda de peso. A boa notícia para os pacientes é a antecipação do lançamento do Mounjaro. Ele estará disponível nas farmácias a partir da primeira quinzena de maio, com preços variando entre R$ 1.406 e R$ 1.859.

Preço acessível e programas de suporte

A princípio, esperava-se que o preço do Mounjaro fosse mais alto, chegando a cerca de R$ 3.700. Contudo, o valor será mais acessível. Pacientes inscritos no programa de suporte pagarão R$ 1.406 pelas doses de 2,5 mg nas plataformas digitais e R$ 1.506 nas farmácias físicas. Já as doses de 5 mg custarão R$ 1.759 no e-commerce e R$ 1.859 nas farmácias. Para aqueles fora do programa, os preços podem chegar a até R$ 1.907 e R$ 2.384, respectivamente.

A compra do Mounjaro exige receita médica, e, em breve, a Anvisa passará a exigir receita controlada, como acontece com antibióticos, o que ajudará a combater a venda irregular.

Expectativa de aprovação para obesidade

A Eli Lilly já solicitou essa autorização à Anvisa, o que ampliaria o acesso de muitos pacientes que buscam tratamento para emagrecimento.

Lançamento antecipado e impacto no mercado

O Mounjaro está aprovado apenas para o tratamento do diabetes tipo 2, mas existe uma grande expectativa de que ele também seja aprovado para tratar a obesidade. A Eli Lilly espera que o Mounjaro, com sua eficácia no controle glicêmico e na perda de peso, seja um marco no tratamento do diabetes e obesidade no Brasil.