Trabalhadoras domésticas: impactos na saúde; veja aqui

Apesar de hoje, 27 de abril, ser o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, não é dia de comemoração. Trabalhadoras domésticas enfrentam desafios imensos relacionados à saúde, devido às péssimas condições de trabalho e a baixos salários. Tais condições geram tanto problemas físicos quanto psicológicos, refletindo a desvalorização dessas profissões pela sociedade brasileira.

Doenças físicas

A sobrecarga de tarefas físicas, como limpar e cozinhar, leva a sérios problemas musculoesqueléticos, como:

Dores nas costas

Artrite

Distúrbios musculares

O desgaste físico é intenso e muitas vezes negligenciado, uma vez que essas mulheres não têm acesso adequado a cuidados médicos.

Problemas psicológicos

A jornada de trabalho exaustiva e a falta de reconhecimento impactam diretamente a saúde mental dessas mulheres. A pressão constante e a sobrecarga emocional decerto contribuem para:

Ansiedade

Depressão

Síndrome de Burnout

Além disso, o baixo salário e a falta de reconhecimento reforçam sentimentos de frustração e impotência.

A desvalorização do trabalho

Infelizmente, a sociedade brasileira ainda desvaloriza esses trabalhos, tratando-os, assim, com preconceitos e estigmas. O trabalho doméstico é frequentemente visto como inferior e não digno de valorização, o que perpetua as condições precárias enfrentadas por essas mulheres. Esse estigma resulta em:

Salários baixos

Falta de respeito

Exclusão dos direitos trabalhistas

A necessidade de mudanças para trabalhadoras domésticas

É essencial que a sociedade e o governo reconheçam a importância do trabalho doméstico e promovam políticas públicas que melhorem as condições de saúde e trabalho dessas mulheres. Dessa forma, somente com melhores salários, acesso a cuidados médicos e valorização profissional será possível aliviar os impactos negativos em sua saúde física e psicológica.