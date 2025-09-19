Mudanças de temperatura e alergias: saiba lidar com elas

As variações bruscas de temperatura afetam diretamente a saúde. Dessa forma, com o desequilíbrio do clima, aumentam as crises alérgicas em todas as idades. Médicos alertam que o frio e as mudanças repentinas irritam as vias respiratórias, provocam, principalmente, sintomas como tosse, espirros e congestão nasal. Além disso, o ressecamento da pele intensifica quadros de dermatite, causando coceira e desconforto.

Essas alterações também impactam a qualidade do ar e elevam a presença de alérgenos no ambiente. Poeira, pólen, pelos de animais e até certos alimentos podem desencadear reações intensas. Especialistas reforçam que, quando o organismo encontra esses agentes, o sistema imunológico reage de forma exagerada, resultando, desse modo, em manifestações que vão de espirros até crises graves, como a anafilaxia.

Sintomas mais comuns das alergias

Tosse persistente

Espirros frequentes

Congestão nasal

Coceira na pele

Manchas e lesões cutâneas

Inchaços

Fraqueza e indisposição

Em casos graves: choque anafilático

Prevenção no dia a dia

De acordo com especialistas, é possível adotar medidas simples em casa, no trabalho e na escola para reduzir crises.

Medidas recomendadas:

Manter ambientes ventilados e limpos.

Evitar acúmulo de poeira e ácaros.

Lavar roupas de cama e cortinas com frequência.

Reduzir o uso excessivo de ar-condicionado e aquecedores.

Retirar tapetes e carpetes sempre que possível.

Evitar exposição à fumaça e ao tabagismo.

Hidratar a pele regularmente, em especial em casos de dermatite.

Usar soro fisiológico para limpeza nasal.

Beber bastante água ao longo do dia.

O papel do médico no tratamento

O diagnóstico exige escuta atenta do especialista. O relato detalhado do paciente é essencial, nesse sentido, para identificar o tipo de alergia. Com base nas informações, o médico indica a melhor estratégia de prevenção e tratamento, considerando até impactos emocionais em casos de afastamento de animais de estimação.