Mudanças de temperatura e alergias: saiba lidar com elas
Mudanças bruscas de temperatura aumentam alergias, mas medidas simples em casa, trabalho e escola ajudam a prevenir crises.
As variações bruscas de temperatura afetam diretamente a saúde. Dessa forma, com o desequilíbrio do clima, aumentam as crises alérgicas em todas as idades. Médicos alertam que o frio e as mudanças repentinas irritam as vias respiratórias, provocam, principalmente, sintomas como tosse, espirros e congestão nasal. Além disso, o ressecamento da pele intensifica quadros de dermatite, causando coceira e desconforto.
Essas alterações também impactam a qualidade do ar e elevam a presença de alérgenos no ambiente. Poeira, pólen, pelos de animais e até certos alimentos podem desencadear reações intensas. Especialistas reforçam que, quando o organismo encontra esses agentes, o sistema imunológico reage de forma exagerada, resultando, desse modo, em manifestações que vão de espirros até crises graves, como a anafilaxia.
Sintomas mais comuns das alergias
- Tosse persistente
- Espirros frequentes
- Congestão nasal
- Coceira na pele
- Manchas e lesões cutâneas
- Inchaços
- Fraqueza e indisposição
- Em casos graves: choque anafilático
Prevenção no dia a dia
De acordo com especialistas, é possível adotar medidas simples em casa, no trabalho e na escola para reduzir crises.
Medidas recomendadas:
- Manter ambientes ventilados e limpos.
- Evitar acúmulo de poeira e ácaros.
- Lavar roupas de cama e cortinas com frequência.
- Reduzir o uso excessivo de ar-condicionado e aquecedores.
- Retirar tapetes e carpetes sempre que possível.
- Evitar exposição à fumaça e ao tabagismo.
- Hidratar a pele regularmente, em especial em casos de dermatite.
- Usar soro fisiológico para limpeza nasal.
- Beber bastante água ao longo do dia.
O papel do médico no tratamento
O diagnóstico exige escuta atenta do especialista. O relato detalhado do paciente é essencial, nesse sentido, para identificar o tipo de alergia. Com base nas informações, o médico indica a melhor estratégia de prevenção e tratamento, considerando até impactos emocionais em casos de afastamento de animais de estimação.
