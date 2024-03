Como reduzir os impactos das alergias respiratórias durante o outono

Com a chegada do outono no Brasil surgem os desafios com as alergias respiratórias. Aliás, a estação traz consigo um aumento na exposição a alérgenos e condições climáticas propícias ao desencadeamento de crises para aqueles que sofrem de condições, como: rinite, asma e sinusite.

O médico alergista da Unimed Sul Capixaba, Mauricio Cade, ressalta que as pessoas devem estar atentas para os sinais de alerta, que indicam que as alergias respiratórias podem estar se agravando. “Observar se os sintomas nasais estão piorando, como obstrução nasal, coriza, espirros, prurido nasal e ronqueira. Além de sensação de cansaço e tosse frequente com ou sem chieira. Portanto, se esses sintomas interferem no dia a dia, se atrapalham o trabalho ou os estudos ou o sono ou atividades físicas”, alerta.

Leia também: Mais de 1,5 milhão de capixabas poderão se vacinar contra a gripe

Para amenizar as crises alérgicas o alergista sugere algumas medidas preventivas. “Deixar a casa arejada, tentar manter uma vida saudável ao ar livre, evitando ambientes muito fechados e fazer um controle ambiental caso apresente alergia a algum inalante”. No entanto, em casos frequentes o médico aconselha a procura por um alergista para uso de medicação profilática.

Alergias respiratórias no outono

Aliás, pessoas que sofrem de alergias respiratórias podem distinguir entre sintomas alérgicos comuns e possíveis complicações respiratórias mais sérias. Segundo Mauricio Cade, os sintomas de alergia se confundem às vezes com infecções respiratórias, principalmente por vírus. “Então, se ocorrerem sintomas mais intensos, com queda do estado geral e presença de febre, deve-se pensar em uma complicação por provável infecção”, destaca o alergista da Unimed Sul Capixaba.

Portanto, evitar contato com alérgenos conhecidos, identificar e evitar alérgenos específicos, como pólen, pelos de animais e mofo, pode ser fundamental para prevenir crises alérgicas. No entanto, outra medida é o uso de desumidificadores. Eles podem ajudar a manter níveis ideais de umidade do ar em áreas com baixa umidade durante o outono.

Com a implementação dessas medidas preventivas, as pessoas que enfrentam condições alérgicas podem desfrutar de um outono mais confortável e saudável. Com isso, minimizando os impactos negativos das crises alérgicas.

Atendimento

Com o aumento das doenças de outono, muitas pessoas buscam o Pronto Atendimento. Para evitar a ida à unidade física e agilidade, a Unimed Sul Capixaba conta com o Pronto Atendimento Digital, com atendimento on-line 24 horas com clínico geral e pediatra, que se necessário, pode prescrever exames simples e medicação.

O serviço pode ser acessado por meio da assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou pelo Aplicativo Unimed Cliente.