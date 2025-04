Clima piora alergias – veja como lidar com esse problema

O clima tem impactos diretos na saúde humana, principalmente, em relação às alergias respiratórias. O aumento das concentrações de CO₂, na atmosfera, favorece a disseminação de vegetais que provocam, assim, alergias, além de estimular a produção de pólen, um dos principais alérgenos.

O dióxido de carbono age como um fertilizante natural para as plantas. Com mais CO₂, elas crescem mais rapidamente e produzem, dessa forma, mais pólen. Esse aumento na produção de pólen intensifica os sintomas alérgicos, como espirros, coceira nos olhos e congestão nasal.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias preexistentes enfrentam maiores riscos. Além disso, populações urbanas e economicamente vulneráveis têm menos acesso a tratamentos e ambientes saudáveis, agravando os efeitos das alergias.

Compreender a relação entre mudanças climáticas e alergias é essencial para adotar estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Ações conscientes e informadas podem minimizar os impactos na saúde e melhorar a qualidade de vida.

