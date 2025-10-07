Música no processo de cura, no PROINTEC 2025, com Gilson Santos

A 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde, promovida pelo AQUINOTICIAS.COM e organizada pelo INADS, abre espaço para novas formas de cuidar da vida. Entre mesas-redondas, painéis e mostras de startups, o público pode conhecer, no dia 7 de outubro, às 14h30, a palestra interativa sobre musicoterapia, conduzida por Gilson Santos.

O evento abriu a série de palestras de forma sensível e criando atmosferas, mostrando que a música ultrapassa, nesse sentido, o simples entretenimento. Ela atua como ferramenta terapêutica poderosa, capaz, assim, de reduzir o estresse, aliviar dores e estimular processos de cura. Santos apresentou experiências que comprovam, principalmente, como sons e melodias ativam áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar físico e emocional.

Leia também – É hoje: Simpósio de ciência, inovação e tecnologia na saúde chega a Cachoeiro

Reconhecida oficialmente pela Lei nº 14.842/2024, sancionada em 11 de abril de 2024, a profissão de musicoterapeuta passa a exigir, desse modo, diploma de graduação específica. A regulamentação reforça o papel da prática na promoção da saúde integral e amplia, portanto, o campo de atuação dos profissionais.

Durante o encontro, Santos explicitou relatos de pacientes que, após sessões de Musicoterapia, alcançaram avanços surpreendentes em reabilitação e qualidade de vida. Ele defende que cada acorde carrega uma possibilidade e cada melodia abre um caminho para transformar vidas.

Considerado o maior evento do Espírito Santo na área, o PROINTEC é gratuito e oferece certificado de 16 horas para os participantes. CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO.

Patrocinadores

O PROINTEC também traz debates sobre tecnologia na medicina, inovação em políticas públicas, bem-estar e práticas interdisciplinares. O evento conta com patrocínio do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, apoio do HIFA, CEMES, Faculdade MULTIVIX e SISTEC e apoio institucional do Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.