Cachoeiro recebe o maior simpósio de saúde do ES nesta terça; inscrições gratuitas

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para dois dias intensos de conhecimento e inovação com a chegada da 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde, que começa nesta terça-feira (7) e segue até quarta (8), no Jaraguá Tênis Clube. Considerado o maior evento do Espírito Santo na área, o PROINTEC é gratuito e oferece certificado de 16 horas para os participantes. CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO.

Profissionais, estudantes e interessados em saúde e tecnologia ainda podem garantir presença. As inscrições seguem abertas pelo Sympla, mas também poderão ser feitas presencialmente no local do evento, de forma simples e rápida.

Com uma programação repleta de nomes de destaque, o simpósio vai reunir especialistas de diferentes áreas para discutir temas como inovação, espiritualidade, inteligência artificial, reabilitação cardíaca e muito mais. Entre os destaques estão o biomédico Dr. Bactéria, referência nacional em prevenção e qualidade de vida; o neurocientista Tiago Suhett, que abordará os impactos da IA na saúde; e o médico Dr. Wilson Ayub, com uma palestra sobre espiritualidade e bem-estar.

Além deles, participam Gilson Santos (musicoterapia), Samila Coelho Figueira (absenteísmo), Dra. Hellen Valentim (reabilitação cardíaca), Alex Silva (autismo), Rafael Duarte Oliveira (inovação em saúde pública) e Dra. Martha Salim (distúrbios do sono).

O PROINTEC é uma realização do INADS, com promoção do Aquinoticias.com, patrocínio do HECI e da Farmácia Indiana, além de apoio do HIFA, CEMES, Multivix, SISTEC e suporte institucional da FAPES, SECTI, ICEPi, SESA e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Mais do que um simpósio, o evento se consolida como um ponto de encontro entre profissionais, estudantes e instituições que acreditam no poder da ciência para transformar a saúde pública. Para acompanhar todas as novidades, basta seguir o perfil oficial @prointec.es no Instagram.