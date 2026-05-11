Na Unimed, Conexão Materna fortalece acolhimento entre mães e gestantes

A maternidade transforma rotinas, emoções e desafios diários. Pensando nisso, a Unimed Sul Capixaba promoveu a roda de conversa para mães e gestantes, um encontro voltado ao acolhimento, à troca de experiências e ao fortalecimento da conexão entre mulheres.

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Com o tema Conexão Materna, a iniciativa reuniu gestantes e mulheres interessadas no universo materno em um ambiente leve, participativo e informativo. Dessa maneira, o encontro estimulou diálogos sinceros sobre gravidez, maternidade e saúde feminina.

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Troca de experiências fortaleceu vínculo entre participantes

Durante o evento, mães compartilharam vivências, dúvidas e aprendizados sobre o período gestacional. Ao mesmo tempo, profissionais de diferentes áreas apresentaram orientações importantes sobre cuidados físicos e emocionais.

Consequentemente, as participantes ampliaram o acesso à informação qualificada e puderam conhecer diferentes formas de suporte durante a gestação e o pós-parto.

A proposta apostou em uma conversa aberta e acessível. Portanto, o encontro aproximou mulheres que vivem experiências semelhantes e buscam acolhimento sem julgamentos.

Serviços ampliaram cuidado com a saúde materna

Além do bate-papo, o evento apresentou serviços voltados ao bem-estar feminino e ao cuidado materno. Assim, as participantes conheceram atendimentos especializados e soluções voltadas à maternidade humanizada.

Entre os serviços oferecidos, destacaram-se:

consultoria em amamentação;

atendimento com doulas;

furinho humanizado de orelha;

fisioterapia gestacional;

massoterapia para gestantes.

Com isso, muitas mulheres descobriram alternativas capazes de trazer mais conforto, segurança e qualidade de vida durante a gestação.

Informação e acolhimento marcaram o encontro

Segundo Adriana Sarzedas, gestora de Promoção de Saúde da cooperativa, o encontro alcançou o objetivo principal: fortalecer conexões e criar um espaço acolhedor para mães e gestantes:

“A roda de conversa foi um momento descontraído, de conhecimento e aprendizado, com troca de experiências e vivências, além da possibilidade de apresentar diferentes serviços voltados ao cuidado com a gestação e a maternidade”.

Maternidade exige rede de apoio e escuta ativa

A ação integra os projetos da Unimed Sul Capixaba voltados à promoção da saúde e ao fortalecimento do vínculo com as clientes.

Atualmente, muitas mulheres enfrentam inseguranças durante a gravidez e o puerpério. Por isso, iniciativas de acolhimento ganham importância crescente no cuidado materno.

Além de oferecer informação, encontros como esse ajudam mães a perceberem que não enfrentam desafios sozinhas. Dessa forma, o diálogo se transforma em ferramenta de apoio emocional, confiança e pertencimento.

No fim, o encontro reforçou uma mensagem essencial: cuidar da maternidade também significa criar espaços de escuta, conexão e empatia.