Novo remédio contra epilepsia é aprovado pela Anvisa

A busca por terapias mais eficazes contra doenças neurológicas avança rapidamente. Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para epilepsia no Brasil. A decisão amplia as alternativas terapêuticas disponíveis no país. Além disso, especialistas consideram o avanço relevante para pacientes com crises difíceis de controlar. Assim, o tratamento pode trazer novas perspectivas para quem convive com a doença.

O medicamento aprovado chama-se Xcopri, cujo princípio ativo é o cenobamato. A empresa Momenta Farmacêutica desenvolveu o produto para tratar crises focais em adultos. Médicos indicam o tratamento principalmente para pacientes que continuam apresentando crises. Isso ocorre mesmo após o uso de dois medicamentos diferentes. Portanto, o novo remédio surge como alternativa terapêutica importante.

O que é epilepsia

A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por crises repetidas. Essas crises surgem quando ocorre alteração na atividade elétrica do cérebro. Como resultado, o cérebro envia sinais desorganizados para o corpo. Consequentemente, o paciente pode apresentar convulsões, perda de consciência ou movimentos involuntários. Além disso, a doença pode impactar diferentes áreas da vida.

Por exemplo, a epilepsia pode aumentar o risco de acidentes. Da mesma forma, alguns pacientes enfrentam ansiedade ou depressão. Além disso, muitas pessoas encontram dificuldades no trabalho e na convivência social.

Por que alguns pacientes não respondem ao tratamento

Os tratamentos atuais controlam bem muitos casos. Entretanto, cerca de 30% dos pacientes continuam apresentando crises. Esse quadro recebe o nome de epilepsia resistente a medicamentos. Nesse contexto, médicos buscam novas alternativas terapêuticas. Portanto, o desenvolvimento de novos remédios torna-se fundamental. Além disso, terapias mais eficazes ajudam a reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida.

Como o novo medicamento atua no cérebro

O cenobamato pertence ao grupo dos medicamentos antiepilépticos. Ele atua diretamente na atividade elétrica do cérebro. Primeiramente, o remédio reduz sinais elétricos anormais. Em seguida, ele estabiliza os circuitos neurais envolvidos nas crises. Como resultado, o medicamento diminui a frequência de episódios convulsivos. Consequentemente, pacientes podem alcançar maior controle da doença.

Estudos mostram redução significativa das crises

Pesquisas clínicas avaliaram a eficácia do novo medicamento. Os resultados demonstraram melhora expressiva no controle das crises. Entre os pacientes que utilizaram 100 mg por dia, cerca de 40% reduziram as crises pela metade. Já entre aqueles que receberam 400 mg por dia, aproximadamente 64% alcançaram a mesma redução. Por outro lado, apenas 26% dos participantes que tomaram placebo apresentaram melhora semelhante. Assim, os estudos reforçam o potencial terapêutico do medicamento.

Quem não deve usar o medicamento

Apesar dos benefícios, o medicamento não é indicado para todos os pacientes. Pessoas com Síndrome do QT curto, condição genética rara, não devem utilizar o remédio. Essa síndrome pode provocar arritmias cardíacas graves. Por isso, médicos precisam avaliar cada caso com cuidado. Além disso, especialistas devem acompanhar o tratamento de forma regular.

Quando o medicamento chegará às farmácias

Mesmo após a aprovação do registro, o medicamento ainda não pode ser vendido imediatamente. Primeiramente, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos precisa definir o preço máximo. Depois dessa etapa, o produto poderá chegar ao mercado. Além disso, a oferta no SUS dependerá da análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Por fim, o Ministério da Saúde do Brasil decidirá sobre a incorporação ao sistema público. Assim, o novo medicamento representa esperança para pacientes com epilepsia resistente.

Com base em informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.