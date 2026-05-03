NR-1 atualizada muda regras da saúde no trabalho
Nova NR-1 transforma a saúde mental em prioridade obrigatória nas empresas.
A partir de maio de 2026, empresas passam a seguir novas exigências da NR-1. A norma redefine diretrizes de saúde e segurança no trabalho. Dessa forma, o texto amplia responsabilidades e fortalece a prevenção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A fiscalização começa no dia 26 de maio. Entretanto, o primeiro ano terá caráter educativo. Ou seja, o governo orienta antes de punir. Ainda assim, as empresas precisam agir desde já.
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Saúde mental entra no centro das regras
A principal mudança envolve a inclusão dos riscos psicossociais. Agora, fatores como estresse, assédio, burnout e violência entram oficialmente na gestão de riscos.
Com isso, as empresas devem identificar, avaliar e controlar esses fatores. Além disso, precisam inserir essas análises no GRO e no PGR. Portanto, a saúde mental deixa de ser secundária e passa a ser prioridade técnica.
O que são GRO e PGR na prática
O GRO organiza a gestão de riscos ocupacionais. Já o PGR documenta todos os perigos existentes no ambiente de trabalho. Assim, ambos funcionam de forma integrada.
Agora, esses instrumentos também incluem riscos emocionais e comportamentais. Consequentemente, empresas devem revisar processos internos e cultura organizacional.
Mudança exige nova postura das empresas
A norma direciona o foco para a organização do trabalho. Ou seja, ela exige análise de jornadas, metas e sobrecarga. Além disso, considera conflitos e condições ergonômicas.
Segundo especialistas, essa mudança altera a lógica tradicional. Antes, o foco recaía no indivíduo. Agora, a empresa precisa agir sobre as causas estruturais.
Outras alterações importantes da NR-1
A atualização também amplia obrigações. Veja os principais pontos:
- Todas as empresas devem analisar acidentes e doenças ocupacionais
- Planos de ação passam a ser obrigatórios, com prazos definidos
- Trabalhadores e CIPA ganham mais participação
- Empresas devem integrar medidas em ambientes compartilhados
- Simulações de emergência tornam-se exigência regular
Dessa maneira, a norma fortalece a prevenção contínua.
Fiscalização deve aumentar e impactar empresas
A nova NR-1 tende a intensificar a fiscalização. Como resultado, auditores terão base legal mais clara para autuações.
No campo judicial, o impacto também cresce. A ausência de gestão de riscos psicossociais pode facilitar a responsabilização das empresas. Assim, casos de burnout, ansiedade e depressão ganham mais respaldo legal.
Empresas precisam agir agora
Diante desse cenário, a adaptação não pode esperar. Portanto, revisar processos internos se torna essencial. Além disso, investir em ambientes saudáveis melhora produtividade e reduz riscos.
Assim, empresas que se antecipam transformam obrigação em vantagem estratégica.
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