NR-1 atualizada muda regras da saúde no trabalho

A partir de maio de 2026, empresas passam a seguir novas exigências da NR-1. A norma redefine diretrizes de saúde e segurança no trabalho. Dessa forma, o texto amplia responsabilidades e fortalece a prevenção.

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A fiscalização começa no dia 26 de maio. Entretanto, o primeiro ano terá caráter educativo. Ou seja, o governo orienta antes de punir. Ainda assim, as empresas precisam agir desde já.

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Saúde mental entra no centro das regras

A principal mudança envolve a inclusão dos riscos psicossociais. Agora, fatores como estresse, assédio, burnout e violência entram oficialmente na gestão de riscos.

Com isso, as empresas devem identificar, avaliar e controlar esses fatores. Além disso, precisam inserir essas análises no GRO e no PGR. Portanto, a saúde mental deixa de ser secundária e passa a ser prioridade técnica.

O que são GRO e PGR na prática

O GRO organiza a gestão de riscos ocupacionais. Já o PGR documenta todos os perigos existentes no ambiente de trabalho. Assim, ambos funcionam de forma integrada.

Agora, esses instrumentos também incluem riscos emocionais e comportamentais. Consequentemente, empresas devem revisar processos internos e cultura organizacional.

Mudança exige nova postura das empresas

A norma direciona o foco para a organização do trabalho. Ou seja, ela exige análise de jornadas, metas e sobrecarga. Além disso, considera conflitos e condições ergonômicas.

Segundo especialistas, essa mudança altera a lógica tradicional. Antes, o foco recaía no indivíduo. Agora, a empresa precisa agir sobre as causas estruturais.

Outras alterações importantes da NR-1

A atualização também amplia obrigações. Veja os principais pontos:

Todas as empresas devem analisar acidentes e doenças ocupacionais

Planos de ação passam a ser obrigatórios, com prazos definidos

Trabalhadores e CIPA ganham mais participação

Empresas devem integrar medidas em ambientes compartilhados

Simulações de emergência tornam-se exigência regular

Dessa maneira, a norma fortalece a prevenção contínua.

Fiscalização deve aumentar e impactar empresas

A nova NR-1 tende a intensificar a fiscalização. Como resultado, auditores terão base legal mais clara para autuações.

No campo judicial, o impacto também cresce. A ausência de gestão de riscos psicossociais pode facilitar a responsabilização das empresas. Assim, casos de burnout, ansiedade e depressão ganham mais respaldo legal.

Empresas precisam agir agora

Diante desse cenário, a adaptação não pode esperar. Portanto, revisar processos internos se torna essencial. Além disso, investir em ambientes saudáveis melhora produtividade e reduz riscos.

Assim, empresas que se antecipam transformam obrigação em vantagem estratégica.