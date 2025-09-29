O impacto da reabilitação cardíaca na sociedade: palestra com Dra. Hellen Valentim

A cardiologista Dra. Hellen Valentim, com 14 anos de experiência, apresentará, na 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde, em Cachoeiro, a palestra O impacto da reabilitação cardíaca na sociedade. O encontro será no dia 7 de outubro, às 16h30. Ela mostrará como programas de reabilitação cardíaca contribuem para a recuperação de pacientes e reforçará o valor da prevenção em saúde.

Com especialização em cardiologia, clínica médica, ergometria e reabilitação cardiopulmonar, a médica, além disso, atua também como perita na Justiça Federal. Desde 2019, coordena o Instituto de Reabilitação Cardíaca Sul Capixaba, em Guaçuí (ES), onde desenvolve programas de reabilitação, incluindo pacientes em recuperação pós-Covid. Sua experiência prática reforça a relevância de protocolos bem estruturados.

Estratégias que salvam vidas e fortalecem pacientes

Durante a palestra, em síntese, Dra. Hellen destacará que a reabilitação cardíaca vai além do tratamento imediato. O programa multidisciplinar promove adesão ao tratamento, controla fatores de risco e reduz a mortalidade cardiovascular. Para subsidiar sua fala, ela trará estudos de caso que comprovam, assim, os benefícios dessas estratégias na vida real.

A médica também explicará como o acompanhamento integral favorece resultados duradouros. Desse modo, entre as práticas recomendadas, estão exercícios físicos regulares, reeducação alimentar e apoio emocional. Esses pilares, quando combinados, oferecem ao paciente mais autonomia e um coração saudável por mais tempo.

Conhecimento que inspira cuidado com a saúde

Confome a cardiologista, a prevenção precisa ser prioridade. A reabilitação cardíaca não apenas recupera, mas também devolve qualidade de vida à sociedade. A palestra, com certeza, motivará diversos participantes a repensarem hábitos e a valorizarem, nesse sentido, o acompanhamento médico contínuo.

A expertise da Dra. Hellen Valentim está disponível em Guaçuí, perto de Cachoeiro, onde ela atende pacientes de diversos municipios e estados vizinhos. Com seu conhecimento em reabilitação cardíaca e cardiopulmonar, ela oferece orientações práticas e individualizadas, que ajudam, dessa forma, cada paciente a adotar, principalmente, medidas preventivas, fortalecer a saúde do coração e melhorar a qualidade de vida de forma segura e eficaz.

