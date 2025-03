Musicoterapia como ferramenta de cura é tema do PROINTEC em Guaçuí

A música, muito além do entretenimento, pode ser uma ferramenta poderosa para o tratamento de diversas condições de saúde. Essa abordagem inovadora será explorada no PROINTEC – Saúde In Foco, o Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde que acontece nos dias 3 e 4 de abril, em Guaçuí, no Caparaó capixaba. O evento receberá o musicoterapeuta Gilson Santos, especialista na utilização da música para promover saúde e qualidade de vida.

Com inscrições gratuitas abertas (clique aqui), o seminário reunirá especialistas, profissionais e estudiosos da saúde para dois dias de palestras e debates sobre inovação, tecnologia e bem-estar. A musicoterapia, tema central da palestra de Gilson Santos, se destaca como uma abordagem terapêutica que utiliza a música e seus elementos (som, ritmo, harmonia e melodia) para tratar diversas condições de saúde.

Musicoterapia: Ciência e Emoção em Sintonia com Gilson Santos

“A musicoterapia é a utilização da música, de forma profissional, para tratamento”, explica Gilson Santos, que ministrará a palestra no dia 3 de abril às 09h. Ele é pós-graduado em Musicoterapia, possui Bacharelado e Licenciatura em Música, é Especialista em Educação Musical para a Primeira Infância, Especialista em Manejo de Comportamentos Inapropriados, e possui diversos outros cursos para atuação e intervenção com indivíduos típicos ou atípicos, atuando há mais de 25 anos com a música para todos os públicos e faixas etárias.

Gilson Santos abordará em sua palestra os benefícios da musicoterapia para diversas condições, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Alzheimer. Ele demonstrará como a música pode ser utilizada para estimular a comunicação, a cognição, a memória e as emoções, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes.

A Música como Ferramenta de Cura

“A música é utilizada para salvar vidas, e a musicoterapia é o tratamento que utiliza a música como ferramenta”, afirma Gilson Santos. “É uma terapia que transcende o entretenimento, utilizando a música como um poderoso recurso terapêutico”.

Com uma abordagem leve e informativa, Gilson Santos promete levar ao PROINTEC Saúde In Foco uma palestra que vai além da teoria, demonstrando o poder transformador da música na saúde e no bem-estar.

Promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), o evento também conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço:

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições: https://curt.link/GqfOk