O que fazer diante de uma reação alérgica a medicamentos?

Recentemente, a atriz Klara Castanho enfrentou uma grave reação alérgica após tomar um anti-inflamatório sem prescrição médica. Esse episódio reforça a importância de buscar orientação médica em qualquer tratamento. Tomar remédios sem prescrição médica aumenta o risco de reações graves, como uma reação alérgica; mascaramento de doenças e complicações de saúde.

Antes de tudo, ao perceber inchaço, vermelhidão ou outros sintomas incomuns, procure ajuda médica imediatamente. Evitar o agravamento da reação pode fazer toda a diferença no tratamento.

Em seguida, os médicos realizam uma avaliação clínica detalhada. Além disso, podem solicitar exames complementares ou testes de provocação, sempre em ambiente hospitalar. Esses procedimentos identificam com precisão o agente causador da alergia.

Para controlar o inchaço, os profissionais analisam a gravidade da reação. Quando necessário, prescrevem corticoides e orientam sobre a hidratação tópica. Conforme a gravidade, a recuperação da pele pode levar de duas semanas a um mês.

Além disso, o tratamento a longo prazo exige:

Pacientes com múltiplas alergias também podem precisar de testes de contato ou de provocação monitorada, conforme protocolos internacionais.

Por fim, em casos leves de angioedema, o inchaço regride entre 24 e 72 horas. Já nas reações mais intensas de reação alérgica, a recuperação pode se estender por até sete dias. Portanto, agir rápido garante segurança e previne complicações.

