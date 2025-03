Obesidade avança no Brasil: como resolver esse problema?

A obesidade avança no Brasil. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 31% da população enfrenta esse problema. No total, 68% dos brasileiros estão acima do peso. Sem medidas eficazes, essa realidade tende a piorar nos próximos anos.

O sedentarismo, principalmente, é um dos grandes fatores de risco. No país, entre 40% e 50% dos adultos não praticam atividade física na intensidade recomendada. Desse modo, esse mau hábito contribui para doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em 2021, o excesso de peso esteve ligado a mais de 60 mil mortes prematuras no Brasil.

A urgência de políticas públicas

A área de endocrinologia destaca ser a obesidade uma questão de saúde pública que exige atenção do poder público. Ele critica a responsabilização individual e reforça a necessidade de soluções coletivas. Conforme o especialista, aumentar impostos sobre bebidas açucaradas e exigir rótulos mais informativos nos alimentos são medidas eficazes. Além disso, reduzir o preço de alimentos saudáveis e promover educação alimentar nas escolas são ações fundamentais.

Fatores urbanos também interferem na saúde. Falta de iluminação, violência e calçadas inadequadas dificultam a prática de exercícios. Investir em parques e transporte público de qualidade pode incentivar um estilo de vida mais ativo.

Cenário global e desafios futuros

A obesidade é um problema mundial. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com essa condição. Projeções indicam que esse número pode ultrapassar 1,5 bilhão até 2030, caso medidas eficazes não sejam adotadas. A Federação Mundial da Obesidade pede ações como tributação de alimentos ultraprocessados e incentivo à atividade física.

No Brasil, a campanha “Mudar o Mundo Pela Saúde” mobiliza governos e organizações para conscientizar a população. No Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março, a Abeso e a SBEM lançam um e-book gratuito com estratégias para enfrentar esse desafio.

