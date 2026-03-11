Obesidade e excesso de telas: como a economia da atenção afeta crianças

A obesidade infantil cresce rapidamente no Brasil. Além disso, especialistas relacionam o problema ao excesso de telas e à mudança nos hábitos diários. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2026, 38% das crianças e jovens entre 5 e 19 anos estão acima do peso. Esse número quase dobra a média global. Portanto, o país enfrenta um cenário preocupante. Consequentemente, escolas, famílias e profissionais de saúde precisam agir.

Ao mesmo tempo, especialistas observam que o problema ultrapassa a saúde física. Além disso, a obesidade infantil afeta desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Projeções indicam que metade das crianças brasileiras poderá apresentar sobrepeso até 2040. Assim, o tema exige atenção urgente. Portanto, educadores, pais e gestores precisam discutir novos hábitos na infância.

Dia Mundial da Obesidade reforça alerta global

Na última semana, o mundo celebrou o Dia Mundial da Obesidade. A data busca ampliar o debate sobre o crescimento da doença. Além disso, especialistas defendem políticas públicas mais eficazes. Entretanto, o debate vai além dos números. Atualmente, diversos fatores moldam os hábitos infantis. Entre eles, destacam-se alimentação, sedentarismo e comportamento digital.

Consequentemente, pesquisadores analisam a chamada economia da atenção. Esse conceito descreve a disputa constante pelo tempo e foco das pessoas. No caso das crianças, plataformas digitais competem diretamente com brincadeiras e convivência social.

Economia da atenção disputa o tempo das crianças

Especialistas observam que telas ocupam cada vez mais espaço na rotina infantil. Além disso, jogos e vídeos capturam a atenção por longos períodos. Muitos pais relatam que crianças passam mais horas conectadas do que ao ar livre. Como resultado, surgem ansiedade, irritabilidade e dificuldade de concentração.

Ao mesmo tempo, cresce o consumo de alimentos ultraprocessados. Portanto, cria-se um ambiente que favorece hábitos prejudiciais à saúde. Assim, o excesso de telas contribui para sedentarismo e alimentação inadequada. Consequentemente, esses fatores aumentam o risco de ganho de peso.

Pesquisas apontam impacto das telas na saúde

Estudos recentes mostram relação direta entre tempo de tela e obesidade infantil. Além disso, pesquisadores identificam efeitos no sono e no comportamento alimentar. Crianças que passam muitas horas diante de dispositivos costumam dormir menos. Além disso, elas consomem mais lanches rápidos e bebidas açucaradas.

Outro dado preocupa especialistas. Mesmo crianças fisicamente ativas apresentam maior probabilidade de IMC elevado quando passam muito tempo conectadas. Portanto, o problema vai além da falta de atividade física.

Aprendizagem também sofre impacto

O excesso de peso e o uso prolongado de telas também afetam o aprendizado. Além disso, esses fatores interferem na atenção, memória e regulação emocional. Crianças com sobrepeso apresentam maior risco de dificuldades cognitivas. Consequentemente, o desempenho escolar pode cair.

Além disso, o uso descontrolado de dispositivos reduz qualidade de estudo e interação social. Pesquisadores também observam impactos na linguagem e nas habilidades socioemocionais. Assim, o problema atravessa saúde, educação e convivência.

Publicidade digital e hábitos alimentares

Outro desafio aparece no ambiente online. Plataformas digitais exibem publicidade de alimentos ultraprocessados para crianças. Consequentemente, essas campanhas reforçam padrões alimentares inadequados. Além disso, disputam espaço com orientações familiares e escolares.

Outro hábito cresce rapidamente: refeições diante de telas. Esse comportamento reduz a percepção de saciedade. Assim, crianças consomem mais alimentos do que precisam.

Tecnologia pode ajudar quando usada com intenção

Apesar dos riscos, especialistas não demonizam a tecnologia. Pelo contrário, educadores defendem uso consciente e pedagógico das ferramentas digitais. Aplicativos educativos e jogos ativos podem estimular movimento. Além disso, plataformas digitais podem ensinar hábitos saudáveis. Portanto, a mediação adulta torna-se fundamental. Pais e professores precisam orientar o uso das telas. Assim, a tecnologia deixa de ser problema e passa a ser aliada.

Escola tem papel decisivo

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limitar o tempo de tela na infância. Além disso, especialistas defendem incentivo à atividade física e alimentação equilibrada. Nesse contexto, a escola ocupa posição estratégica. O ambiente escolar pode promover educação alimentar e pensamento crítico sobre mídia. Além disso, educadores podem equilibrar tecnologia, movimento e convivência social.

No final, combater a obesidade infantil exige ação coletiva. Família, escola e políticas públicas precisam atuar juntas. Assim, crianças poderão crescer com saúde, atenção e espaço para viver plenamente a infância.

Com base em informações do portal Terra.