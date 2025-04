Verme quase mata criança. Entenda o motivo

Um caso raro de obstrução intestinal em uma criança de 3 anos, na Indonésia, levou o pequeno paciente a passar por uma cirurgia emergencial. O diagnóstico inicial, que indicava infecção urinária e gases, acabou sendo um erro. O verdadeiro problema foi identificado quando o menino, após semanas de dores e mal-estar, começou a vomitar vermes.

Diagnóstico errado e evolução do caso

A criança chegou ao hospital com queixas de inchaço abdominal e dificuldade para evacuar. Já haviam se passado três dias desde o início dos sintomas. A princípio, os médicos diagnosticaram uma infecção urinária e constipação. No entanto, a situação se complicou quando, durante a observação, o menino começou a vomitar vermes.

Exames de sangue revelaram anemia e leucocitose, sinais típicos de infecção parasitária. Exames de imagem mostraram obstruções intestinais, que exigiram uma cirurgia de urgência. A equipe médica optou por realizar uma ileostomia, um procedimento para desviar o fluxo intestinal e remover os parasitas que bloqueavam o intestino. O diagnóstico final confirmou a presença de Ascaris lumbricoides, uma lombriga que pode medir até 35 cm.

Condições que facilitam infecções por parasitas

Infecções por Ascaris lumbricoides são comuns em locais com condições precárias de saneamento básico, como na cidade, onde o garoto morava. O menino brincava descalço perto de rios e consumia água não tratada, o que facilita a contaminação. Embora essa infecção afete aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas globalmente, casos que causam obstruções intestinais são raros, especialmente em crianças.

A importância do diagnóstico precoce e saneamento básico

Esse caso destaca a importância de exames básicos e de um diagnóstico preciso. A detecção precoce de infecções parasitárias pode evitar complicações graves, como a obstrução intestinal. Além disso, é fundamental garantir acesso a saneamento básico e educação sobre práticas de higiene, como evitar beber água não tratada e usar calçados ao brincar em áreas contaminadas.

Como prevenir infecções parasitárias

Para evitar infecções parasitárias, é crucial manter boas práticas de higiene, como lavar as mãos regularmente, beber água filtrada ou fervida, e evitar o contato com solo ou água contaminada. Em áreas de risco, como locais sem saneamento básico adequado, é essencial que os cuidados com a saúde pública e o saneamento sejam prioridade.

Exames periódicos e o acompanhamento médico são essenciais para garantir a saúde das crianças e evitar complicações relacionadas a parasitas.