Veja o que Jojo Todynho falou sobre o SUS que causou revolta na web

A recente troca de farpas entre a influenciadora Jojo Todynho e o Ministério da Saúde gerou grande repercussão. Após críticas feitas por Jojo Todynho ao SUS, o órgão respondeu com ironia, provocando uma nova reação da artista. No entanto, por trás dessa polêmica, está um fato inegável: o SUS, o maior sistema de saúde pública do mundo, tem prestado serviços essenciais para milhões de brasileiros.

A crítica de Jojo Todynho

Jojo Todynho não hesitou em rebater uma postagem do Ministério da Saúde, provocando o órgão ao questionar sua atuação. A influenciadora zombou, dizendo que “a verdade dói”, e criticou o envolvimento do Ministério em polêmicas nas redes sociais, enquanto, segundo ela, faltam médicos e medicamentos nos postos de saúde. Ela reforçou que o povo brasileiro precisa de respeito, não de memes.

SUS: o maior sistema de saúde do mundo

Apesar da crítica, é importante lembrar que o SUS atende, anualmente, mais de 200 milhões de brasileiros, sendo 80% da população dependente exclusivamente dele. Dados recentes mostram que mais de 1,5 bilhão de procedimentos médicos, incluindo consultas, exames e internações, são realizados todos os anos. Esses números destacam a grandeza e a importância do SUS para a saúde pública no Brasil.

A verdadeira função do SUS

O SUS não é apenas uma rede de hospitais e postos de saúde. Ele atua em diversos setores cruciais para a saúde pública, como vigilância sanitária, vacinação e controle de qualidade da água, serviços que impactam diretamente o cotidiano da população. Com mais de 300 milhões de doses de vacinas distribuídas anualmente, o SUS tem garantido a imunização da população contra doenças diversas, como sarampo, poliomielite e a COVID-19.

O SUS no combate à COVID-19

Em plena pandemia de COVID-19, o SUS se destacou por fornecer testes e tratamentos gratuitos para a população, algo que muitos países não conseguiram oferecer. Além disso, o sistema garantiu um atendimento contínuo, mesmo em tempos de crise.

Atuação em áreas remotas

Jojo Todynho também mencionou a falta de acesso em áreas remotas. No entanto, o SUS realiza um trabalho fundamental em localidades de difícil acesso, como em regiões indígenas e ribeirinhas. As equipes de saúde fluviais e unidades básicas de saúde rurais garantem que essas populações recebam cuidados médicos essenciais. Isso é, muitas vezes, impossível de obter em outros sistemas de saúde.

SUS: um direito constitucional

A Constituição Brasileira de 1988 assegura a saúde como um direito de todos. Dessa forma, o SUS tem como princípios a universalidade, equidade e integralidade no atendimento. Isso garante que ninguém seja deixado para trás, independentemente de sua classe social ou condição econômica.

Embora a polêmica entre Jojo Todynho e o Ministério da Saúde tenha gerado discussão, os avanços e o impacto positivo do SUS são inegáveis.A crítica é válida em certos aspectos, mas é fundamental que todos reconheçam a importância desse sistema para a vida de milhões de brasileiros. O SUS é um patrimônio do povo brasileiro e, mesmo com desafios, continua sendo uma das maiores realizações do país em termos de saúde pública.