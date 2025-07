Saúde mental de meninas sofre mais com redes sociais; veja sinais

De acordo com pesquisadores da Universidade Pompeu Fabra (UPF) e da Universidad Oberta de Catalunya (UOC), que investigaram 1.043 adolescentes espanhóis (12–18 anos), as meninas sofrem mais com as redes sociais. Eles avaliaram o impacto de TikTok e Instagram em nove aspectos da vida, classificando-os de 1 (muito negativo) a 5 (muito positivo). O resultado mostrou uma diferença significativa apenas no bem‑estar psicológico: meninas pontuaram 2,99, enquanto meninos, 3,13. Infelizmente, esse indicador reflete-se em outros países, como o Brasil.

Por que esse impacto é maior nelas?

Meninas usam mais as redes sociais e se sentem mais vigiadas. Elas relatam pressão por validação e necessidade de melhorar a aparência. Ou seja, o uso intenso e o tipo de conteúdo — especialmente moda e beleza — intensificam preocupações com imagem corporal.

Influência do algoritmo do TikTok

O algoritmo do TikTok direciona conteúdo de beleza e moda para meninas, reforçando padrões estéticos idealizados. Já para os meninos, exibe conteúdos esportivos e competitivos, o que reforça estereótipos de masculinidade tóxica.

Benefícios reconhecidos, mas controlados

Apesar do impacto negativo, os adolescentes avaliam a experiência online como neutra. Eles destacam que as redes promovem conexão, apoio e expressão pessoal. No entanto, meninas percebem mais claramente os efeitos adversos.

O estudo confirma que TikTok e Instagram afetam mais o psicológico de meninas. Por isso, precisamos agir. Oferecer suporte, promover uso consciente e incentivar reflexões críticas diminui os efeitos negativos. Assim, transformamos as redes em espaços mais saudáveis e seguros para adolescentes.