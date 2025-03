Parada cardiorrespiratória: o que fazer diante dela?

A parada cardiorrespiratória ocorre quando o coração para de bater abruptamente ou começa a bater de forma muito lenta e insuficiente. Também conhecida como parada cardíaca, essa condição é grave e pode levar à morte se não tratada rapidamente. Dessa forma, a seguir, veja as principais causas, sintomas e tratamentos dessa emergência médica.

O que é a parada cardiorrespiratória?

A parada cardiorrespiratória acontece quando o coração deixa de funcionar corretamente, interrompendo o fluxo de sangue para o corpo. Esse quadro exige uma ação imediata, pois, se não for tratado a tempo, pode resultar em falência de órgãos vitais e morte.

Causas Comuns

Diversos fatores podem causar a parada cardiorrespiratória, sendo os mais comuns as doenças cardíacas, insuficiência respiratória e choques elétricos. Além disso, acidentes como afogamentos, AVC (acidente vascular cerebral) e envenenamentos também podem desencadear a parada. O choque hipovolêmico, caracterizado pela perda significativa de sangue, é outra causa relevante.

Sintomas que antecedem o problema

Antes que a parada cardiorrespiratória aconteça, o paciente pode apresentar alguns sintomas de alerta. Os sinais mais comuns incluem dores intensas no peito, que podem irradiar para as costas ou abdomen. Outros sintomas são: dor de cabeça forte, dificuldade para falar (geralmente com a língua enrolada), falta de ar, formigamento no braço esquerdo e palpitações intensas.

O que fazer diante da parada cardiorrespiratória

O tratamento imediato é fundamental para salvar a vida do paciente. A ressuscitação cardíaca, que pode se realizar por meio de massagem cardíaca ou o uso de um desfibrilador, é a principal abordagem inicial. Após estabilização, é necessário investigar a causa da parada cardiorrespiratória. Assim, dependendo do caso, pode ser indicado o uso de dispositivos como marcapassos ou cardiodesfibriladores implantáveis, que previnem recorrências futuras.

Reconhecer os sinais e agir rapidamente em caso de parada cardiorrespiratória é essencial. O tratamento imediato aumenta significativamente as chances de sobrevivência, tornando a rapidez na ação uma questão de vida ou morte.