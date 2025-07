Planta estudada pela USP pode turbinar receitas para perder peso e barriga

Receitas para perder peso e barriga vêm ganhando novas abordagens com respaldo da ciência. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) revelou que uma fórmula natural à base de silimarina, aliada a prebióticos e minerais, pode auxiliar na redução da circunferência abdominal, melhorar a qualidade do sono e promover o equilíbrio da microbiota intestinal. A silimarina, substância que vem do cardo-mariano, usa-se tradicionalmente para tratar problemas no fígado. No entanto, a pesquisa da USP aponta novos efeitos: além de contribuir com a saúde hepática, ela pode atuar na modulação intestinal e até ter efeito ansiolítico, o que influencia diretamente na perda de peso e na melhora do bem-estar.

A pesquisa foi liderada pela farmacêutica e bioquímica Ana Flávia Marçal Pessoa, no Laboratório de Produtos e Derivados Naturais da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Além disso, o foco era entender como modular a microbiota intestinal poderia impactar o cérebro e ajudar pessoas com sobrepeso ou obesidade a conquistar mais saúde. Entretanto, segundo a autora do estudo, a redução da gordura abdominal se deu graças ao equilíbrio das bactérias benéficas no intestino. A formulação nutracêutica desenvolvida apresentou efeitos metabólicos positivos, comprovando o potencial da combinação entre a silimarina e os prebióticos para auxiliar quem busca emagrecimento saudável.

Receitas para perder peso e barriga com base científica

Com os resultados, surgem oportunidades para criar receitas para perder peso e barriga que incluam ingredientes com ação semelhante. Assim, o uso de alimentos prebióticos, como banana verde, aveia, alho e cebola, associado a chás com silimarina, pode ser uma alternativa segura e natural.

Melhora do sono acelera o emagrecimento

A pesquisa também revelou um ponto essencial: a melhora na qualidade do sono. Dormir bem regula hormônios como a grelina e a leptina, que controlam a fome. Assim, a silimarina também pode ser aliada para evitar episódios de compulsão alimentar, comum em quem dorme mal.

Como incorporar silimarina na alimentação

É possível encontrar silimarina em cápsulas ou na forma de chá de cardo-mariano, vendido em lojas de produtos naturais. Porém, ideal é que o consumo seja feito com orientação profissional, especialmente em dietas voltadas para a redução de gordura abdominal.

Cardápio funcional: aliados naturais da saúde

Uma alimentação rica em fibras, prebióticos e antioxidantes acelera o metabolismo e auxilia no controle da inflamação. Alimentos como linhaça, kefir, chá verde e gengibre devem compor as receitas para perder peso e barriga, atuando em conjunto com ingredientes funcionais como a silimarina.

O papel da microbiota na perda de peso

O equilíbrio da microbiota intestinal está diretamente ligado ao processo de emagrecimento. Portanto, a presença de bactérias benéficas melhora a digestão, reduz a absorção de gordura e ajuda na regulação do humor, que por sua vez influencia nas escolhas alimentares.

Receita prática com ingredientes funcionais

Uma sugestão prática: bata no liquidificador 1 banana verde cozida, 1 colher de linhaça, 1 copo de kefir, gengibre ralado e gelo. Consuma pela manhã. Para acompanhar, um chá de cardo-mariano, que pode contribuir com os efeitos da silimarina no organismo.

Atividade física potencializa os resultados

Além das receitas, manter uma rotina de exercícios é essencial. A atividade física regular intensifica a ação dos ingredientes naturais, melhora a flora intestinal e promove o equilíbrio emocional — todos fatores que favorecem a redução da barriga.

Consulte um profissional de saúde

Antes de iniciar o uso da silimarina ou qualquer suplementação, o ideal é buscar a orientação de um nutricionista ou médico. A personalização do plano alimentar garante resultados mais eficazes e seguros em sua jornada com receitas para perder peso e barriga.