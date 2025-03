Plantão de Implantes da Oral Unic: Sucesso Absoluto em Cachoeiro

Nos dias 13, 14 e 15 de março, a Clínica Oral Unic realizou seu plantão exclusivo de implantes dentários. Com descontos especiais e a tecnologia inovadora, a ação foi um sucesso absoluto, superando as expectativas e proporcionando uma experiência transformadora para os pacientes.

A equipe da Oral Unic, juntamente com Dr. Brandom Dutra Brandão, cirurgião-dentista e diretor clínico da unidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, demonstrou excelência no atendimento humanizado e na aplicação das técnicas mais modernas do mercado. “Os implantes dentários são uma solução definitiva para quem busca dentes fixos e naturalidade”, afirmou Dr. Brandom, destacando os benefícios do procedimento em relação às dentaduras tradicionais.

Sem Dor e com Conforto:

Uma das grandes preocupações dos pacientes, a dor durante o procedimento, foi completamente eliminada com a Sedação Unic, aplicada por um médico anestesista. A técnica proporcionou uma experiência confortável e relaxante, como se os pacientes estivessem dormindo, garantindo um pós-operatório tranquilo e sem complicações.

Atendimento Personalizado e Tecnologia de Ponta:

A clínica se destaca pelo atendimento personalizado, com profissionais qualificados e dedicados a atender as necessidades de cada paciente. A estrutura moderna e equipada com tecnologia de ponta, garante o bem-estar de todos.

E as Novidades Não Param por Aí!

O sucesso do plantão de implantes reforça o compromisso da Oral Unic em oferecer o melhor em saúde bucal para a população de Cachoeiro de Itapemirim. A clínica informa que em breve novas ações como esta serão feitas, e convida a todos para continuarem acompanhando suas redes sociais para ficarem por dentro das novidades.

Enquanto isso, a Oral Unic continua à disposição para diversos tipos de atendimento, com qualidade e excelência.

Serviço

Instagram: @oraluniccachoeiro

Contato: 28 99910-9839 – WhatsApp (clique aqui)

Endereço: R. João de Deus Madureira, 02 – Recanto, Cachoeiro de Itapemirim – ES