Preta Gil na UTI: veja a gravidade da situação

Após uma cirurgia de mais de 20 horas para a retirada de tumores, Preta Gil mal teve tempo para se recuperar antes de se ver novamente em uma cama de hospital. Menos de um mês depois da alta, no último sábado (8/3), a cantora foi internada em Salvador, em uma UIT, desta vez devido a uma infecção urinária. De acordo com boletim médico, seu quadro é estável, mas inspira cuidados, devido à luta contra o câncer.Leia matéria e saiba mais sobre essa doença.

A infecção urinária é um problema de saúde comum que afeta milhões de pessoas anualmente. Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar, poucos sabem exatamente o que a causa, seus sintomas e como tratá-la corretamente. Este artigo tem como objetivo esclarecer esses pontos e ajudá-lo a cuidar da sua saúde.

A infecção urinária ocorre quando bactérias entram no trato urinário, que inclui uretra, bexiga, rins e ureteres. A mais comum delas é a Escherichia coli, que pode se espalhar da região anal para a uretra, especialmente quando há falhas na higiene íntima. Fatores como o uso de roupas íntimas apertadas, pouca ingestão de água e a baixa higiene também favorecem o surgimento de infecções.

Nos homens, o aumento da próstata pode dificultar a urinação, criando um ambiente propício para o crescimento bacteriano. Em qualquer caso, é essencial buscar atendimento médico assim que surgirem os primeiros sintomas.

Existem três tipos principais de infecção urinária:

A infecção urinária pode apresentar, principalmente, diversos sintomas, incluindo:

Fatores como obesidade, diabetes, menopausa e práticas de higiene inadequadas aumentam o risco de infecção urinária. Além disso, a prática de sexo desprotegido pode também contribuir para a transmissão de bactérias.

A prevenção começa com hábitos simples, mas eficazes:

Além disso, consulte regularmente seu médico para realizar exames de rotina e identificar possíveis infecções precocemente.

Se você perceber sintomas de infecção urinária, não hesite em procurar um médico. O diagnóstico é simples, normalmente feito por meio de um exame de urina, e o tratamento é eficiente, geralmente com o uso de antibióticos. No entanto, o mais importante é agir rapidamente para evitar complicações.

Lembre-se: cuidar da saúde urinária é fundamental para evitar desconfortos e possíveis complicações. Se você seguir essas orientações, pode reduzir significativamente as chances de desenvolver uma infecção urinária.

