Primeira foto do Papa desde sua internação. Sinal de melhora?

Na manhã de 16 de março, o Papa Francisco concelebrou a Missa na capela privada do Hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro. Nesse contexto, a Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou a primeira foto do Pontífice desde sua internação, mostrando-o em oração, de costas, na cadeira de rodas, com a túnica e a estola, contemplando o crucifixo no altar. A divulgação da imagem, no domingo, 16 de março, proporcionou alívio a muitos que aguardavam uma atualização visual sobre sua condição.

Condição estável e continuidade no tratamento

.Apesar da falta de aparições públicas, a saúde do Papa Francisco segue estável, com tratamento contínuo de fisioterapia respiratória e motora. Desde sua internação, apenas médicos e colaboradores próximos tiveram acesso a ele. Sua última aparição pública foi em 14 de fevereiro e a veiculação de sua voz aconteceu em 6 de março. O inchaço em sua mão direita, observado na última foto divulgada, está melhorando, mas ainda não há previsão de alta médica.

Reflexões sobre a guerra e diplomacia internacional

Enquanto permanece em recuperação, o Papa também usa sua plataforma para comentar sobre questões globais. Em uma carta recente ao jornal Corriere della Sera, o Papa reafirma sua condenação à guerra, sublinhando seus efeitos devastadores sobre comunidades e o meio ambiente. Em um momento de crescente polarização e conflito, Francisco enfatiza a importância da diplomacia e o fortalecimento das organizações internacionais. Ele também faz um apelo à reflexão, à calma e à necessidade urgente de restaurar a credibilidade dessas instituições, visando, assim, promover a paz verdadeira.

O Papa continua a ser uma voz clara, não apenas na oração, mas também nos assuntos que afetam o mundo.

