PROINTEC: dois dias que vão transformar sua visão sobre ciência, inovação e saúde

Cachoeiro de Itapemirim já se prepara para receber a 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde. O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro, no Jaraguá Tênis Clube, e trará oportunidades únicas de aprendizado. Além disso, contará com inscrições totalmente gratuitas, o que amplia o acesso ao conhecimento.

Os participantes, por sua vez, receberão certificado de 16 horas e, ao mesmo tempo, poderão aproveitar uma programação diversificada, pensada para promover integração, troca de experiências e atualização científica.

A participação garante certificado de 16 horas e a inscrição deve ser feita pelo Sympla: clique aqui para se inscrever.

Sem dúvida, o PROINTEC já é considerado um dos maiores encontros do Espírito Santo voltados à inovação em saúde. A iniciativa conecta, dessa forma, médicos, pesquisadores, estudantes e empreendedores em debates sobre tecnologia, políticas públicas e bem-estar. Desse modo, promove networking, aprendizado científico e espaço para startups apresentarem soluções que podem transformar a área da saúde no Brasil.

Programação confirmada

Dia 07/10 (terça-feira)

– 13h30: Abertura oficial

– 14h30: Palestra Tiago Suhett (Neurociência e Inteligência Artificial: como a tecnologia está redesenhando o futuro da saúde)

– 15h20: Palestra Samila Coelho Figueira (Absenteísmo – causas e consequências na política de saúde e gestão de serviços)

– 16h30: Palestra Dra. Hellen Valentim (O impacto da reabilitação cardíaca na sociedade)

– 17h10: Mesa-redonda

– 19h: Dr. Bactéria (Saúde é prevenção)

Dia 08/10 (quarta-feira)

– 13h30: Palestra Gilson Santos (Musicoterapia no processo de cura)

– 14h20: Alex Silva (Autismo em foco)

– 15h: Rafael Duarte Oliveira (Inovação e tecnologia como estratégia na gestão da saúde pública)

– 16h: Dra. Martha Salim (Distúrbios do Sono)

– 17h: Dr Wilson Ayub (Impactos da espiritualidade na saúde)

– 17h40: Painel de encerramento

Participe – veja como é fácil

Inscrição gratuita : disponível no Sympla: clique aqui para se inscrever

: disponível no Sympla: clique aqui para se inscrever Mais informações : Instagram oficial @prointec.es

: Instagram oficial @prointec.es Certificado: carga horária de 16 horas

Patrocinadores

A fim de alcançar mais pessoas e de oferecer uma boa estrutura, o evento é organizado pelo INADS e promovido pelo portal AQUINOTICIAS.COM. Ele conta, sobretudo, com patrocínio do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e da Farmácia Indiana. Ao mesmo tempo, recebe apoio do HIFA, CEMES, Faculdade MULTIVIX e SISTEC. Recebe, também, apoio institucional do Instituto Sustentabilidade Brasil, MCI, FAPES, Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e também da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.