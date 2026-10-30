Psoríase: cuidados que ajudam a evitar crises

Vermelhidão, coceira, descamação e desconforto na pele podem fazer parte da rotina de quem convive com a psoríase. Essa doença inflamatória crônica provoca lesões que alternam períodos de melhora e piora, exigindo cuidados contínuos.

Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial da Psoríase reforça a importância do diagnóstico, do tratamento e da informação sobre a condição. Embora não exista uma medida capaz de impedir todas as crises, alguns hábitos ajudam a controlar os sintomas.

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Entre os fatores que podem desencadear episódios estão estresse, ressecamento, infecções, ferimentos e determinados medicamentos. Além disso, cada pessoa pode apresentar gatilhos diferentes.

Por isso, conhecer as próprias reações, manter a pele protegida e seguir as orientações profissionais são medidas importantes para controlar a doença e preservar a qualidade de vida.

Como evitar crises de psoríase no dia a dia?

A prevenção das crises envolve cuidados com a pele, hábitos saudáveis e acompanhamento dermatológico. Embora essas medidas não eliminem todos os episódios, elas podem ajudar a reduzir fatores que agravam os sintomas.

Confira seis cuidados importantes para incluir na rotina.

1. Hidrate a pele diariamente

A hidratação ajuda a preservar a barreira natural da pele e a reduzir o ressecamento. Quando a pele fica muito seca, podem surgir rachaduras, irritação e desconforto, especialmente em regiões como joelhos e cotovelos.

Para diminuir esses problemas, prefira banhos mornos e sabonetes suaves, sem fragrâncias intensas. Além disso, aplique um hidratante adequado após o banho, quando a pele ainda estiver levemente úmida.

Se houver dúvidas sobre os produtos mais indicados, peça orientação a um profissional de saúde.

2. Evite coçar ou machucar as lesões

Coçar, esfregar ou cutucar as áreas afetadas pode aumentar a irritação e provocar ferimentos. Em algumas pessoas, lesões na pele também desencadeiam novas placas de psoríase.

Esse fenômeno, conhecido como fenômeno de Koebner, ocorre quando novas lesões aparecem em áreas que sofreram algum trauma.

Por isso, evite produtos agressivos e substâncias que irritem a pele. Se a coceira persistir, procure orientação profissional para encontrar uma estratégia adequada de alívio.

3. Aprenda a controlar o estresse

O estresse pode desencadear ou agravar crises de psoríase em algumas pessoas. Embora não seja a única causa das pioras, ele merece atenção durante o acompanhamento da doença.

Atividades como exercícios de respiração, meditação e yoga podem ajudar a controlar a tensão cotidiana. Reservar momentos de descanso e manter uma rotina equilibrada também favorece o bem-estar.

Essas estratégias complementam os cuidados dermatológicos, mas não substituem o tratamento prescrito.

4. Cuide do sono e pratique exercícios

Dormir bem e manter uma rotina de atividade física contribuem para a saúde geral. Além disso, esses hábitos podem ajudar a controlar o estresse e outros fatores associados ao bem-estar.

Procure manter horários regulares para dormir e acordar. Escolha também atividades físicas compatíveis com suas condições e preferências.

Entretanto, ajuste os exercícios se o suor, o atrito ou determinados movimentos agravarem o desconforto na pele.

5. Use protetor solar e evite queimaduras

A exposição excessiva ao sol pode provocar queimaduras e desencadear novas lesões em pessoas com psoríase. Por isso, proteger a pele diariamente é importante, inclusive em dias nublados.

Utilize protetor solar com fator de proteção adequado e reaplique conforme as instruções do produto. Chapéus, roupas apropriadas e sombra também ajudam a reduzir a exposição solar.

Embora a radiação ultravioleta tenha aplicações em tratamentos específicos para psoríase, a exposição solar sem orientação não substitui a fototerapia supervisionada.

6. Não interrompa o tratamento por conta própria

O aparecimento de novas lesões não significa necessariamente que o tratamento perdeu a eficácia. Por isso, evite suspender medicamentos, alterar doses ou experimentar produtos sem orientação profissional.

Se os sintomas piorarem, registre quando começaram e observe possíveis fatores associados, como estresse, infecções ou mudanças na rotina.

Essas informações podem ajudar o dermatologista a avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

Quando procurar um dermatologista?

Procure avaliação se as lesões aumentarem, a coceira se intensificar ou os sintomas começarem a interferir no sono e nas atividades diárias.

Também é importante buscar atendimento quando surgirem dores ou inchaço nas articulações, pois a psoríase pode estar associada à artrite psoriásica.

O controle da doença depende da combinação entre tratamento adequado, acompanhamento profissional e cuidados cotidianos. Ao reconhecer os próprios gatilhos e proteger a pele, a pessoa pode reduzir alguns fatores que favorecem as crises e melhorar sua qualidade de vida.