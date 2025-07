Queda de cabelo, tontura e fraqueza? Será carência de ferro?

O ferro desempenha um papel essencial no transporte de oxigênio pelo organismo e na formação das células sanguíneas. Quando esse nutriente está em falta, as funções metabólicas se tornam lentas e o corpo perde eficiência na produção de energia. A consequência é uma sensação contínua de exaustão, acompanhada por dificuldades de atenção, vertigens e enfraquecimento dos cabelos. A imunidade também sofre, tornando o organismo mais suscetível a doenças. Além disso, a deficiência pode comprometer o rendimento nas atividades diárias e afetar a saúde cardiovascular.

Não ignore sinais do corpo – anemia é perigosa

Os sintomas da carência de ferro costumam surgir de forma gradual e, por isso, passam despercebidos. Cansaço excessivo, palidez, unhas quebradiças e tonturas são sinais frequentes, mas muitas vezes confundidos com estresse ou sobrecarga de rotina. O problema é que, quando ignorados, esses indícios podem evoluir e causar complicações mais sérias, como arritmias ou falta de ar. Reconhecer esses alertas precocemente facilita o diagnóstico e permite uma intervenção mais eficaz. A atenção aos detalhes do corpo faz toda a diferença na prevenção da anemia e no cuidado com a saúde geral . Por isso, é importante não subestimar sintomas persistentes.

Anemia e necessidade de suplementação de ferro

Mesmo com uma alimentação equilibrada, algumas pessoas ainda apresentam deficiência de ferro. Nesses casos, o médico pode indicar a suplementação de ferro, geralmente por via oral. Porém, o uso indiscriminado pode causar efeitos colaterais, como constipação, dores abdominais e excesso de ferro no sangue, o que também é prejudicial.

Por isso, jamais se automedique. A suplementação só deve ocorrer com orientação profissional e após exames laboratoriais que confirmem a deficiência.

Como melhorar a absorção de ferro?

Para aumentar a absorção de ferro, adote hábitos simples e eficazes:

Consuma alimentos ricos em vitamina C , como laranja, acerola e kiwi. Eles potencializam a absorção do ferro vegetal.

, como laranja, acerola e kiwi. Eles potencializam a absorção do ferro vegetal. Evite ingerir café, chá preto e leite nas principais refeições. Essas bebidas contêm substâncias que dificultam a absorção do ferro.

nas principais refeições. Essas bebidas contêm substâncias que dificultam a absorção do ferro. Prefira carnes magras e vegetais verde-escuros , como espinafre e brócolis.

, como espinafre e brócolis. Cozinhe em panelas de ferro sempre que possível. Isso ajuda a transferir pequenas quantidades do mineral para os alimentos.

sempre que possível. Isso ajuda a transferir pequenas quantidades do mineral para os alimentos. Fracione o consumo de ferro ao longo do dia, em vez de concentrá-lo em uma única refeição.

Grupos que precisam de atenção redobrada

Alguns públicos são naturalmente mais vulneráveis à deficiência de ferro e precisam reforçar os cuidados:

Gestantes e lactantes : o aumento da demanda de ferro durante a gravidez e amamentação exige maior ingestão.

: o aumento da demanda de ferro durante a gravidez e amamentação exige maior ingestão. Crianças e adolescentes : fases de crescimento acelerado requerem mais ferro para formação de tecidos e sangue.

: fases de crescimento acelerado requerem mais ferro para formação de tecidos e sangue. Mulheres com fluxo menstrual intenso : a perda de sangue mensal pode levar à queda dos níveis de ferro.

: a perda de sangue mensal pode levar à queda dos níveis de ferro. Pessoas com dietas restritivas ou vegetarianas : a ausência de fontes animais dificulta a absorção do ferro heme, mais facilmente aproveitado pelo corpo.

: a ausência de fontes animais dificulta a absorção do ferro heme, mais facilmente aproveitado pelo corpo. Idosos: o envelhecimento pode reduzir a eficiência na absorção intestinal de ferro.

Com pequenas mudanças na rotina alimentar, você melhora significativamente a absorção de ferro. Dessa forma, evita a anemia e garante mais energia e saúde no dia a dia.