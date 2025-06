Regra das 4h ajuda na hidratação – veja como

Manter o corpo hidratado exige mais do que beber água apenas quando surge a sede. A chamada regra das 4 horas propõe justamente o contrário: beber água mesmo sem sentir sede, garantindo assim o bom funcionamento do organismo ao longo do dia.

O que diz a regra das 4 horas?

A regra orienta que você beba um copo de água a cada 4 horas, sem falhar. Ou seja, mesmo que não sinta sede, você deve se hidratar. Isso porque, de acordo com os especialistas, a sede já indica um estágio leve de desidratação.

Por que manter a hidratação constante?

Ao adotar esse hábito, você evita sintomas como dor de cabeça, cansaço, tontura e raciocínio lento. Além disso, a ingestão regular de água melhora o funcionamento dos rins, regula a temperatura corporal e facilita a digestão.

Quem deve seguir a regra?

Todos se beneficiam da regra da hidratação, principalmente idosos, gestantes e pessoas que praticam atividades físicas. Ainda que as necessidades variem, manter a frequência ajuda a prevenir problemas decorrentes da baixa ingestão de líquidos.

Como aplicar a regra na rotina?

Você pode usar alarmes no celular, garrafinhas com marcações ou aplicativos de lembrete. O importante é manter a regularidade e não esperar o corpo dar sinais de alerta. Ao seguir a regra das 4 horas, você protege sua saúde de forma simples e eficaz. Hidrate-se antes que o corpo peça.