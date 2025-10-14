Remissão do pré-diabetes é possível sem emagrecer, aponta novo estudo

Um novo estudo internacional revelou que é possível reverter o pré-diabetes mesmo sem perder peso. A descoberta rompe uma antiga crença médica de que o emagrecimento seria o único caminho para prevenir o diabetes tipo 2. Pesquisadores observaram que cerca de 25% dos participantes conseguiram normalizar a glicose no sangue sem alteração significativa no peso corporal.

Essa remissão, segundo os cientistas, protege o organismo da mesma forma que a alcançada pela perda de peso. O achado abre novas possibilidades de tratamento, especialmente para pessoas com sobrepeso ou obesidade que enfrentam dificuldade em emagrecer.

A importância da redistribuição da gordura corporal

Os resultados mostram que a chave está na distribuição da gordura. A gordura visceral — acumulada na região abdominal — causa inflamação e prejudica a ação da insulina. Já a gordura subcutânea, localizada sob a pele, melhora o metabolismo e ajuda o corpo a controlar o açúcar no sangue.

Durante o processo de remissão, o organismo desloca parte da gordura visceral para áreas subcutâneas, o que melhora o funcionamento da insulina e reduz os níveis de glicose.

Além disso, hormônios naturais como o GLP-1, imitados por medicamentos modernos como Wegovy e Mounjaro, auxiliam na regulação da insulina e contribuem para esse equilíbrio metabólico.

Foco na saúde metabólica, não apenas no peso

Os pesquisadores sugerem ampliar as estratégias de prevenção do diabetes, priorizando a saúde metabólica. Dietas ricas em gorduras boas, como a mediterrânea, e exercícios de resistência ajudam a reduzir a gordura visceral.

O objetivo, portanto, deve ser melhorar a glicemia, e não apenas o número na balança. Essa visão oferece esperança a milhões de pessoas que lutam contra o pré-diabetes e não conseguem emagrecer, mas ainda podem conquistar uma vida mais saudável.

Com informações do portal https://www.terra.com.br/