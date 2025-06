Risco real: cabo USB na uretra exige cirurgia

Conforme divulgação, um adolescente britânico introduziu um cabo USB na uretra para medir o pênis. Ele precisou de cirurgia de emergência para remover, assim, o objeto. Esse tipo de prática sexual representa risco grave e exige atenção imediata. Mais que sensacionalismo, a ação é mais comum que muitos pensam, algumas vezes, gerada pela curiosidade, pela má influência de redes socais ou por um padrão sexual.

Essa parafalia, é conhecida como sondagem, uma prática sexual em que as pessoas, principalmente os homens, inserem objetos longos e finos na uretra. Exemplos de objetos usados anteriormente incluem garfos, cabos telefônicos, tubos de metal, cortadores de unha, agulhas, sementes de azeitona, pilhas, uma corda de pular, uma costela de coiote e até mesmo uma cobra decapitada. Casos semelhantes acontecem em várias partes do mundo.

Esse tipo de prática pode, desse modo agressivo, provocar:

Essas consequências exigem tratamento cirúrgico urgente e longo acompanhamento.

Especialistas identificam motivadores diversos:

