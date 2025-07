Rosácea afeta Carol Castro e outras pessoas – veja como enfrentar

A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, que causa, principalmente, intensa vermelhidão e sensibilidade na zona central do rosto. Pode atingir olhos, nariz, bochechas, testa e queixo.

A atriz Carol Castro comentou que, após intenso envolvimento emocional com sua personagem, sentiu o rosto mais “rosa” e sensível, evidenciando flores de rosácea. Como ela, muitas outras pessoas passam pelo mesmo problema.

Principais sintomas

Vermelhidão persistente, especialmente ao calor, frio, estresse ou consumo de álcool.

Telangiectasias: vasos visíveis nas bochechas e nariz.

Pápulas e pústulas: lesões que lembram acne, mas sem comedões.

Sensação de ardor, ressecamento e inchaço, com queimor ocasional.

Rosácea ocular: olhos vermelhos, irritação, lacrimejamento ou sensação de areia.

Classificação por tipos

De acordo com dermatologistas, distinguem quatro estágios, que podem ocorrer isolados ou em combinação :

Tipo I (eritemato-telangiectásico): rubor persistente e vasos visíveis. Tipo II (papulopustuloso): lesões inflamatórias semelhantes a acne. Tipo III (fimatosa): espessamento da pele, especialmente no nariz. Tipo IV (ocular): acometimento da região dos olhos com sintomas cardiológicos.

Causas e fatores desencadeantes

A rosácea ainda não conta com causa definitiva, mas envolve fatores como predisposição genética, inflamação, vasodilatação e formação de novos vasos. Detonadores comuns incluem:

Exposição ao sol e temperaturas extremas;

Bebidas quentes, álcool e alimentos picantes;

Estresse emocional e uso de produtos irritantes.

Diagnóstico e tratamento

Especialistas confirmam o diagnóstico por avaliação clínica e histórico do paciente. Não há cura, mas há excelentes chances de controle contínuo.

Tratamentos eficazes

Terapia tópica: metronidazol, ácido azelaico e ivermectina aliviam sintomas leves a moderados.

Medicamentos orais: em casos inflamados, antibióticos como doxiciclina são eficazes.

Procedimentos: laser e luz intensa pulsada reduzem vermelhidão e vasos visíveis.

Cuidados diários: uso de protetor solar, limpeza suave, hidratação e evitar gatilhos.

Qualidade de vida

Apesar do desconforto físico e emocional, a rosácea responde bem ao tratamento. Com adesão correta, é possível alcançar longos períodos de remissão e melhorar a autoestima. Conforme especialistas, a rosácea representa um desafio crônico, com aspecto inflamatório e vascular. No entanto, com diagnóstico precoce, tratamentos adequados e hábitos de cuidado diários, é possível controlar efeitos físicos e emocionais, preservando saúde e bem-estar.