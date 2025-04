Saiba usar o estresse a seu favor – veja aqui

O estresse faz parte da vida. No entanto, quando se prolonga, ele prejudica o corpo e a mente. Por isso, entender seus efeitos e aplicar estratégias práticas ajuda a preservar a saúde.

Como o estresse afeta organismo

Em situações de tensão, o corpo reage, por certo, de forma automática. Ele libera hormônios como adrenalina e cortisol, que preparam o organismo para agir. Mas, quando essa ativação se torna constante, o corpo entra em desequilíbrio.

Principais consequências:

Aumento da pressão arterial

Comprometimento do sistema imunológico

Distúrbios do sono

Ansiedade e irritabilidade

Risco elevado de doenças cardiovasculares

Alterações no metabolismo e ganho de peso

Como aliviar crise com atitudes simples

Felizmente, pequenas mudanças na rotina ajudam, por fim, a reduzir os efeitos do estresse. Além disso, essas ações melhoram o bem-estar físico e emocional.

Estratégias eficazes para lidar com o estresse:

Pratique atividades físicas regularmente

Estabeleça horários fixos para dormir e acordar

Adote técnicas de respiração e relaxamento

Medite por alguns minutos todos os dias

Mantenha uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes

Evite o consumo excessivo de cafeína e álcool

Converse com amigos ou procure apoio psicológico

Transforme o estresse em motivação

Ao identificar os sinais do estresse e reagir com atitudes positivas, você fortalece sua saúde. O estresse controlado, em doses certas, até estimula o foco e o desempenho. Com equilíbrio, ele pode deixar de ser um inimigo — e se tornar um aliado.