Saúde de Isabel Veloso se agrava: saiba o porquê

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, atravessa um momento crítico de saúde. Após uma cirurgia para retirada da vesícula biliar, ela desenvolveu complicações graves, como pancreatite autoimune aguda e hepatite. O quadro de saúde da jovem piorou, gerando grande preocupação em seus familiares e seguidores.

Diagnóstico preocupante após a cirurgia

Isabel começou a sentir dores intensas dias após a cirurgia de vesícula. Na segunda-feira (24), ela retornou ao hospital devido a fortes dores abdominais: o diagnóstico de uma pancreatite autoimune aguda e hepatite a debilitaram. Ela desabafou nas redes sociais: “Pancreatite aguda e fígado inflamado. Para piorar, agora meu apêndice também está inflamado”. Essas complicações surgiram após a retirada das pedras da vesícula biliar

Pancreatite aguda autoimune – o que é, sintomas, diagnóstico e tratamento

A pancreatite aguda autoimune é um processo inflamatório autoimune, ou seja, o próprio sistema imune começa a danificar o pâncreas, podendo levar a danos permanentes em sua estrutura. Seus sintomas mais comuns são:

Dor abdominal intensa : normalmente localizada na parte superior do abdômen, podendo irradiar para as costas.

: normalmente localizada na parte superior do abdômen, podendo irradiar para as costas. Náuseas e vômitos : inflamação do pâncreas podem provocar esses sintomas.

: inflamação do pâncreas podem provocar esses sintomas. Febre : pode ocorrer como parte da resposta inflamatória.

: pode ocorrer como parte da resposta inflamatória. Perda de apetite :devido ao desconforto e à inflamação no corpo.

:devido ao desconforto e à inflamação no corpo. Icterícia : amarelecimento da pele e dos olhos, que pode ocorrer se houver bloqueio das vias biliares.

: amarelecimento da pele e dos olhos, que pode ocorrer se houver bloqueio das vias biliares. Fadiga e mal-estar geral: são sintomas típicos de inflamação no corpo.

Diagnóstico da pancreatite aguda autoimune

O diagnóstico da doença envolve a combinação de exames clínicos, testes laboratoriais e exames de imagem:

Histórico médico e exame físico : o médico investigará os sintomas e possíveis condições pré-existentes.

: o médico investigará os sintomas e possíveis condições pré-existentes. Exames de sangue : o aumento de enzimas pancreáticas, como amilase e lipase, é comum em casos de pancreatite; além disso, a presença de anticorpos específicos, como o anticorpo antinuclear (ANA) , pode sugerir uma causa autoimune.

: o aumento de enzimas pancreáticas, como amilase e lipase, é comum em casos de pancreatite; além disso, a presença de anticorpos específicos, como o , pode sugerir uma causa autoimune. Exames de imagem : tomografia computadorizada (TC) ou ultrassonografia abdominal ajudam a visualizar a inflamação do pâncreas e a descartar outras condições.

: tomografia computadorizada (TC) ou ultrassonografia abdominal ajudam a visualizar a inflamação do pâncreas e a descartar outras condições. Biópsia: em alguns casos, uma biópsia do pâncreas pode ser necessária para confirmar a causa autoimune.

Tratamento da pancreatite aguda autoimune

O tratamento visa controlar a inflamação e prevenir complicações. Ele pode incluir:

Corticosteroides : Médicos frequentemente usam medicamentos como a prednisona para reduzir a inflamação e suprimir a resposta imunológica do corpo. O tratamento com esteroides serve como base do manejo, com ajustes feitos conforme a resposta do paciente.

: Médicos frequentemente usam medicamentos como a prednisona para reduzir a inflamação e suprimir a resposta imunológica do corpo. O tratamento com esteroides serve como base do manejo, com ajustes feitos conforme a resposta do paciente. Imunossupressores : Se os corticosteroides não forem eficazes ou se o paciente apresentar efeitos colaterais significativos, os médicos optam por outros imunossupressores, como azatioprina ou micofenolato mofetil.

: Se os corticosteroides não forem eficazes ou se o paciente apresentar efeitos colaterais significativos, os médicos optam por outros imunossupressores, como azatioprina ou micofenolato mofetil. Hidratação intravenosa : em casos graves, pode ser necessário administrar líquidos por via intravenosa para prevenir a desidratação e estabilizar o paciente.

: em casos graves, pode ser necessário administrar líquidos por via intravenosa para prevenir a desidratação e estabilizar o paciente. Controle da dor : analgésicos são usados para controlar a dor abdominal intensa associada à pancreatite.

: analgésicos são usados para controlar a dor abdominal intensa associada à pancreatite. Tratamento de complicações: se surgirem complicações, como infecção ou falência de órgãos, o tratamento pode incluir antibióticos ou outros medicamentos específicos.

Complicações relacionadas ao tratamento do câncer

Isabel enfrenta um quadro ainda mais complexo devido ao tratamento contra o câncer do tipo Linfoma de Hodgkin. De acordo com seu esposo, os medicamentos usados no tratamento do câncer, especialmente o Nivolumab, provocaram a pancreatite autoimune. Embora eficaz contra o câncer, o Nivolumab pode gerar inflamações no pâncreas em casos raros.

Assim, Isabel continua sua batalha contra a saúde, e sua situação segue gerando preocupação. A família e os amigos permanecem esperançosos, enquanto Isabel enfrenta as complicações com coragem.

