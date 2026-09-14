Saúde masculina: cuidados mudam conforme a idade

A saúde masculina não começa nem termina na próstata. Ao longo da vida, diferentes cuidados ajudam a identificar alterações urinárias, sexuais, reprodutivas e renais.

Na adolescência, a atenção envolve o desenvolvimento dos órgãos genitais e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Depois, fertilidade e saúde sexual ganham espaço.

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A partir dos 40 anos, fatores metabólicos e cardiovasculares passam a exigir acompanhamento mais próximo. Aos 50, a avaliação individual do risco para câncer de próstata ganha importância.

O histórico familiar também muda essa estratégia. Por isso, não existe uma única rotina de exames que sirva para todos os homens.

Quando o homem deve procurar um urologista?

O homem deve procurar um urologista sempre que apresentar sintomas urinários, genitais ou sexuais. A consulta também pode ajudar no acompanhamento preventivo.

A idade, os hábitos, as doenças existentes e o histórico familiar orientam a avaliação. Portanto, não é preciso esperar os 40 ou 50 anos.

A consulta na adolescência, por exemplo, pode identificar alterações como fimose, varicocele, dor ou mudanças nos testículos.

Também representa uma oportunidade para conversar sobre prevenção de ISTs, preservativos e vacinação contra HPV e hepatite B.

O que muda na saúde masculina aos 20 e 30 anos?

Nessa fase, saúde sexual e reprodutiva podem ganhar destaque. Questões como libido, ereção, planejamento familiar e sintomas urinários merecem espaço na consulta.

A investigação da fertilidade não exige espermograma de rotina para todos os homens. O exame pode ajudar quando existe dificuldade para engravidar.

Além disso, pressão arterial, peso, glicemia e colesterol podem entrar na avaliação conforme o perfil individual.

Aos 40 anos, prevenção ganha força

A chegada aos 40 anos pode ampliar a avaliação de fatores que aumentam o risco cardiovascular e metabólico. Hipertensão, diabetes e excesso de peso, por exemplo, também podem afetar a saúde dos rins e a função sexual. O médico pode avaliar ainda sintomas urinários, função renal e alterações na saúde sexual. Exames como glicemia, colesterol, creatinina e urina podem entrar na investigação quando houver indicação.

Aos 50 anos, como fica a prevenção do câncer de próstata?

A prevenção do câncer de próstata exige uma conversa individualizada. O risco varia conforme idade, histórico familiar e outros fatores. A avaliação pode incluir o exame de PSA, que mede uma proteína produzida pela próstata, e o exame físico.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o rastreamento não deve ocorrer de forma indiscriminada em homens sem sinais ou sintomas. A decisão deve considerar benefícios e possíveis danos dos exames.

Homens com maior risco precisam discutir o assunto mais cedo com um profissional de saúde. Esse grupo inclui homens negros e aqueles com parentes próximos que tiveram câncer de próstaCasos familiares de câncer de mama, pâncreas ou próstata também podem influenciar a avaliação do risco.

Quais sintomas exigem avaliação?

Alguns sinais não devem esperar uma consulta preventiva. Entre eles estão:

sangue visível na urina;

dificuldade para urinar;

jato urinário fraco;

retenção urinária;

dor lombar intensa;

infecções urinárias recorrentes;

perda involuntária de urina;

nódulos nos testículos;

alterações ou feridas no pênis;

disfunção erétil persistente;

queda importante da libido;

infertilidade;

sangue recorrente no sêmen;

dor durante a relação ou ejaculação.

A saúde dos rins também merece atenção. Hipertensão e diabetes podem prejudicar esses órgãos silenciosamente. Por isso, controlar essas doenças ajuda a preservar a função renal e reduzir complicações.

Cuidar da saúde masculina não significa esperar pelos sintomas

O acompanhamento muda conforme a idade, mas alguns cuidados permanecem importantes durante toda a vida.

Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, controle da pressão e do colesterol ajudam a proteger a saúde.

Evitar o cigarro também reduz riscos cardiovasculares, câncer e problemas vasculares.

A consulta urológica, portanto, vai muito além da próstata. Identificar alterações cedo pode facilitar o diagnóstico e ampliar as possibilidades de tratamento.

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