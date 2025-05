Saúde mental e a nova NR-01: o que muda nas empresas?

A nova NR-01, que estrutura as diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalho, ganhou atualizações que exigem mais atenção à saúde mental dos trabalhadores. Desse modo, diante desse novo cenário, realizou-se em Cachoeiro, no dia 15 de maio, o Workshop “Saúde mental e a nova NR-01: da legislação às oportunidades para pessoas e negócios”. A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) foi adiada para que as empresas tenham um ano para se adequar às novas exigências, incluindo a gestão de riscos psicossociais. A entrada em vigor da norma estava prevista para 25 de maio de 2025, mas foi prorrogada para 25 de maio de 2026.

O evento reuniu especialistas em gestão de pessoas e saúde organizacional para debater os impactos práticos da legislação e explorar oportunidades para empresas e profissionais.

Por que a nova NR-01 importa?

A NR-01 agora reforça, principalmente, a importância de políticas de saúde integradas. Isso inclui a atenção à saúde emocional dos colaboradores e a valorização do bem-estar como parte estratégica da gestão de riscos ocupacionais.

Além disso, a norma exige que empresas adotem ações preventivas, e não apenas corretivas. Nesse sentido, o evento ofereceu insights valiosos para alinhar práticas internas às exigências legais, além de apresentar cases de sucesso.

Workshop: especialistas, temas e conexão com o futuro

A fim de explicitar aspectos relativos à NR-01, o encontro apresentou conteúdos atualizados e aplicáveis, com falas diversas, entre elas as de:

– Presidente da ABRHES: “Mesmo com a prorrogação da NR-01, os desafios em saúde mental e segurança psicológica nas empresas seguem urgentes. A norma exige ambientes saudáveis e prevenção de riscos psicossociais, tornando-se um compromisso essencial com o futuro do trabalho. Ignorá-la pode gerar impactos sérios. Nesse contexto, a ABRH interioriza suas ações no Espírito Santo para democratizar o acesso ao conhecimento, fortalecer práticas de RH, valorizar talentos locais e promover o desenvolvimento sustentável nas organizações de todas as regiões do Estado.” Janice Dias – Coordenadora de Gestão de Pessoas e Gestora Ambiental da Usina Paineiras: “A Usina Paineiras tem se preparado de forma estratégica para atender às exigências da nova NR-01, com foco na saúde mental e no bem-estar dos colaboradores. Por meio de pesquisa de clima organizacional, ouvimos nossas equipes e identificamos pontos de melhoria. Implementamos treinamentos de liderança, capacitações técnicas e ações de endomarketing para promover reconhecimento, engajamento e senso de pertencimento. Nosso objetivo vai além da legislação. No cotidiano, buscamos fortalecer uma cultura organizacional que valoriza o ser humano, respeita sua saúde emocional e promove um ambiente de trabalho mais saudável.”

– Psicóloga Organizacional e Analista de RH na Unimed Sul Capixaba. Isaela Sabadini – Cooperadora da ABRHES: “Cachoeiro, cidade estratégica no Estado, reforça a importância de alinhar a cultura organizacional à nova legislação. Diante da limitação de talentos e da rejeição a ambientes tóxicos, empresários precisam repensar valores, ouvir seus times e priorizar o bem-estar no trabalho. O mercado observa, pois cuidar de pessoas também fortalece a reputação da empresa.”

Cachoeiro e NR-01

Cachoeiro pode tornar-se referência na aplicação da NR-01, promovendo ações concretas em prol da saúde mental corporativa. Com forte presença industrial e empresas diversas, a cidade deve investir, desse modo, na qualificação profissional e no cumprimento rigoroso das normas regulamentadoras.