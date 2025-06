Sesa abre sala de teleconsulta e reduz filas na saúde

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), inaugurou nesta segunda-feira (23) uma sala de teleconsulta no Centro Municipal de Especialidades de Vitória. A novidade vai ajudar, assim, a reduzir o tempo de espera por consultas médicas e exames especializados.

Neste primeiro momento, o serviço oferece atendimento em *psiquiatria adulto. A partir de julho, também contará com *neurologia e psiquiatria pediátrica, áreas que costumam ter escassez de profissionais.

Investimento na saúde

O investimento total no projeto é de *R\$ 14,46 milhões, beneficiando os *23 municípios da Região Metropolitana. A ideia é facilitar o acesso dos pacientes a médicos especialistas, especialmente em áreas mais difíceis de encontrar profissionais.

Segundo o secretário estadual de Saúde, *Tyago Hoffmann, o serviço já funciona em quase todos os *78 municípios do Espírito Santo. Ele destaca que a teleconsulta tem sido essencial para acelerar o atendimento em especialidades como neurologia e psiquiatria infantil.

“Agora, crianças e adolescentes conseguem começar o tratamento mais rápido. Já são 18 especialidades médicas ofertadas pelo serviço”, explica Hoffmann.

Teleconsulta é atendimento de verdade

De acordo com o superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, o paciente não fala com um robô. Do outro lado da tela, há um médico especialista pronto para ajudar.

Além disso, durante a teleconsulta, o paciente pode contar com o apoio de um profissional de saúde, presencialmente, no local, se desejar.

“Não há motivo para ter preconceito. Telemedicina é uma realidade no mundo inteiro”, afirma Vimercati.

Atualize seus dados no Integra Saúde

Para não perder consultas, é fundamental manter seu cadastro em dia. Isso pode ocorrer sem sair de casa, pelo site Integra Saúde.

Basta acessar com seu login do Gov.br, clicar em “Meu Perfil” e atualizar telefone, endereço e dados pessoais. Assim, você recebe os avisos sobre consultas, horários e locais corretamente.