Setembro Amarelo: por que falar de saúde mental importa

Falar sobre saúde mental pode abrir espaço para acolhimento, informação e cuidado. Por isso, o Setembro Amarelo amplia esse diálogo durante todo o mês. A campanha também ajuda a combater o preconceito que ainda envolve o sofrimento emocional. Afinal, muitas pessoas enfrentam períodos difíceis sem conseguir falar sobre o que sentem.

O tema ganhou ainda mais importância diante dos dados recentes sobre saúde mental no Brasil e no mundo. Eles mostram que o cuidado precisa acontecer durante todo o ano.

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O que é o Setembro Amarelo e por que ele importa?

O Setembro Amarelo promove conscientização sobre saúde mental e prevenção do suicídio. A mobilização ocorre durante todo o mês, com destaque para 10 de setembro.

A data marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em 2026, a campanha brasileira mantém o lema “Se precisar, peça ajuda!”. A mensagem valoriza uma atitude simples, mas importante: procurar apoio quando o sofrimento ultrapassa a capacidade de lidar sozinho.

O movimento também busca reduzir o silêncio e o preconceito. Assim, mais pessoas podem reconhecer a necessidade de cuidado e procurar atendimento.

Como está a saúde mental no Brasil?

Os números recentes mostram a dimensão do desafio. Dados oficiais apontaram mais de 17 mil mortes por suicídio no Brasil em 2023. No mesmo período, o país registrou milhares de afastamentos relacionados a transtornos mentais.

Em 2025, mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária tiveram relação com transtornos mentais. Ansiedade e episódios depressivos apareceram entre os principais motivos desses afastamentos.

Esses dados reforçam uma questão importante: saúde mental também interfere na rotina, nos relacionamentos e na capacidade de trabalhar.

Quais sinais indicam sofrimento emocional?

Nem sempre uma pessoa consegue dizer claramente que precisa de ajuda. Mudanças persistentes no comportamento podem indicar que algo não vai bem.

Isolamento, alterações importantes no sono, perda de interesse por atividades habituais e irritabilidade merecem atenção. Cansaço constante e dificuldade para realizar tarefas do cotidiano também podem acompanhar períodos de sofrimento emocional.

Um único sinal não permite identificar uma condição de saúde mental. Por isso, vale observar mudanças que persistem ou afetam a vida diária.

Como acolher alguém que está passando por uma fase difícil?

Escutar com atenção pode ajudar mais do que tentar encontrar uma solução imediata. Evite julgamentos, comparações ou frases que diminuam o sofrimento. Comentários como “isso passa” podem afastar alguém que precisa de acolhimento.

Pergunte como a pessoa está e demonstre disponibilidade para ouvir. Depois, incentive a busca por ajuda profissional quando necessário.

Também vale oferecer companhia para procurar atendimento. O apoio de pessoas próximas pode facilitar esse primeiro passo.

Como cuidar da saúde mental no dia a dia?

O cuidado começa com atitudes possíveis dentro da rotina. Respeitar limites, manter momentos de descanso e cultivar relações de confiança ajudam no equilíbrio emocional. Atividade física regular, sono adequado e alimentação equilibrada também contribuem para a saúde geral. Além disso, reservar alguns minutos para respirar, caminhar ou simplesmente desacelerar pode ajudar a reduzir a sobrecarga diária.

Quando o sofrimento persiste, porém, esses hábitos não substituem acompanhamento profissional. Psicólogos, psiquiatras e serviços públicos de saúde podem avaliar cada situação e indicar o cuidado adequado.

Pedir ajuda também é uma forma de cuidado

O Setembro Amarelo não precisa ficar restrito ao mês de setembro. A saúde mental exige atenção contínua, assim como qualquer outro aspecto da saúde.

Reconhecer limites não representa fraqueza. Da mesma forma, conversar sobre sofrimento não significa falta de capacidade para enfrentar a vida. Buscar apoio cedo pode facilitar o cuidado e evitar que um problema se agrave. Por isso, prestar atenção em si e nas pessoas próximas faz diferença. Muitas vezes, uma conversa acolhedora representa o primeiro passo para encontrar ajuda.

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