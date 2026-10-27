Seu filho precisa de óculos? Veja sinais de alerta na infância

Nem sempre uma criança percebe que está enxergando mal. Como ela ainda não conhece outras referências visuais, pode se acostumar a ver o mundo com pouca nitidez sem conseguir explicar o que acontece.

Por isso, algumas alterações aparecem primeiro no comportamento. Aproximar livros do rosto, apertar os olhos para assistir à televisão ou apresentar dificuldades na escola são sinais que merecem atenção.

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Identificar problemas de visão durante a infância ajuda a proteger o desenvolvimento visual e a aprendizagem. Embora esses comportamentos não confirmem a necessidade de óculos, a persistência deles indica que vale procurar uma avaliação oftalmológica.

Quais sinais indicam que a criança pode precisar de óculos?

Observar a rotina dos filhos ajuda os responsáveis a perceber mudanças que passam despercebidas. Conheça sete comportamentos que podem indicar alterações na visão.

1. Aproxima livros e objetos do rosto

A criança mantém livros, brinquedos, celulares ou tablets muito perto dos olhos para observar detalhes? Esse comportamento pode indicar dificuldade para enxergar com nitidez.

Embora algumas crianças prefiram naturalmente essa posição, a repetição merece atenção, principalmente quando elas também aproximam o rosto de outros objetos.

2. Aperta os olhos para enxergar melhor

Estreitar os olhos para assistir à televisão, reconhecer pessoas ou observar objetos distantes pode indicar dificuldade visual.

Esse movimento pode ajudar temporariamente a melhorar a nitidez da imagem. No entanto, quando a criança faz isso com frequência, vale investigar a causa.

3. Apresenta dificuldades nas atividades escolares

Alterações na visão podem atrapalhar a leitura, a escrita e a cópia de informações do quadro.

Em algumas situações, a criança perde o interesse pelas tarefas ou parece desatenta porque não consegue acompanhar o conteúdo com facilidade.

Por isso, quando surgem dificuldades escolares persistentes, a avaliação da visão pode ajudar a identificar uma possível causa.

4. Reclama de dor de cabeça frequentemente

Dores de cabeça recorrentes, especialmente depois de ler, estudar ou realizar atividades que exigem atenção visual, merecem investigação.

Embora alterações na visão possam contribuir para o desconforto, existem outras causas possíveis. Portanto, os responsáveis devem procurar orientação profissional, principalmente quando as dores se repetem.

5. Pisca muito ou esfrega os olhos

Piscar excessivamente, esfregar os olhos e demonstrar desconforto ocular podem indicar irritação, alergia, ressecamento ou alterações visuais.

O comportamento isolado não confirma um problema de visão. Entretanto, quando persiste ou aparece acompanhado de outros sinais, merece avaliação.

6. Senta muito perto da televisão

Aproximar-se repetidamente da televisão para acompanhar as imagens pode indicar dificuldade para enxergar à distância.

Observe se a criança faz isso ocasionalmente ou se precisa ficar muito perto para visualizar o conteúdo. Essa diferença ajuda a identificar um comportamento persistente que merece investigação.

7. Inclina a cabeça ou fecha um dos olhos

Virar o rosto, inclinar a cabeça ou fechar um dos olhos para observar objetos pode indicar que a criança tenta compensar alguma dificuldade visual.

Esses comportamentos podem estar relacionados a alterações no alinhamento dos olhos ou a outros problemas que exigem avaliação especializada.

Quando aparecem repetidamente, os responsáveis devem procurar um oftalmologista para investigar a causa.

Por que o exame oftalmológico infantil é importante?

A ausência de reclamações não significa que a criança enxergue bem. Como ela pode não perceber a própria dificuldade, algumas alterações passam despercebidas durante os primeiros anos de vida.

O acompanhamento oftalmológico permite avaliar o desenvolvimento visual e identificar problemas que precisam de correção ou tratamento.

Além disso, o exame ajuda a investigar dificuldades que podem interferir na aprendizagem, nas brincadeiras e em outras atividades cotidianas.

Quando procurar um oftalmologista?

Os responsáveis devem buscar avaliação quando a criança apresenta um ou mais desses sinais com frequência. Não é necessário esperar que surjam dificuldades escolares ou reclamações para investigar a saúde visual.

O profissional avaliará a visão e indicará os cuidados necessários. Caso identifique um problema de refração, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo, poderá recomendar óculos conforme a necessidade.

A miopia dificulta principalmente a visão de longe. Já a hipermetropia pode dificultar a visão de perto, dependendo do grau. O astigmatismo provoca distorções ou embaçamento em diferentes distâncias.

Nem toda criança que aperta os olhos ou se aproxima da televisão precisa usar óculos. Entretanto, reconhecer comportamentos persistentes e manter o acompanhamento oftalmológico são medidas importantes para favorecer o desenvolvimento visual durante a infância.