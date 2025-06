Sexo: qual a frequência ideal para manter a saúde?

Especialistas indicam que a frequência sexual influencia diretamente a saúde mental e hormonal dos casais. Assim, manter a prática de sexo ajuda a reduzir o estresse e melhora o humor.

Pesquisas sugerem que fazer sexo duas a três vezes por semana traz benefícios reais. Além disso, essa frequência promove a liberação de hormônios como a oxitocina e a serotonina, que melhoram o vínculo e a felicidade.

A prática sexual regular fortalece o sistema imunológico e reduz a ansiedade. Também ajuda a regular hormônios, contribuindo para o equilíbrio emocional. Portanto, o sexo atua como um remédio natural para o corpo e a mente.

Além da frequência, especialistas destacam que a qualidade do contato íntimo importa ainda mais. Assim, dialogar com o parceiro e investir na conexão emocional fortalece o relacionamento e aumenta a satisfação.

Cada casal deve ajustar a frequência sexual conforme seu ritmo e disposição. Portanto, o importante é manter o diálogo aberto e cuidar da intimidade de forma constante para preservar a saúde mental e hormonal. Além disso, diante da situação atual, é bom pensar em planejamento familiar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui